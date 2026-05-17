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Revue du web. Justice: cinq ans de prison ferme pour Saad Lamjarred dans une affaire de viol datant de 2018

Saad Lamjarred et son épouse, Ghita El Allaki.

Revue du webJustice: cinq ans de prison ferme pour Saad Lamjarred dans une affaire de viol datant de 2018; El Jadida: la Gendarmerie royale arrête un individu qui a agressé un chauffeur de bus pour s’emparer de la recette; France: le chanteur Patrick Bruel une nouvelle fois accusé de viol, cette fois-ci par une célèbre présentatrice de télévision; Football: la décision de Walid Regragui de ne pas donner suite à la proposition de RMC Foot a été saluée par les Marocains... Round-up.

Par La Rédaction
Le 17/05/2026 à 18h13

Justice: cinq ans de prison ferme pour Saad Lamjarred dans une affaire de viol datant de 2018.

El Jadida: la Gendarmerie royale arrête un individu qui a agressé un chauffeur de bus pour s’emparer de la recette.

France: le chanteur Patrick Bruel une nouvelle fois accusé de viol, cette fois-ci par une célèbre présentatrice de télévision.

Football: la décision de Walid Regragui de ne pas donner suite à la proposition de RMC Foot a été saluée par les Marocains.

Par La Rédaction
Le 17/05/2026 à 18h13
#Justice#France#Saad Lamjarred#Prison#viol#El Jadida#gendarmerie royale#Arrestation#Vol#Agression#criminalité#Patrick Bruel#Artiste#Football#Walid Regragui

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