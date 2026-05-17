Justice: cinq ans de prison ferme pour Saad Lamjarred dans une affaire de viol datant de 2018.

🚨 🇫🇷🇲🇦 | FLASH | VERDICT : SAAD LAMJARRED CONDAMNÉ À 5 ANS DE PRISON EN FRANCE POUR VIOL



L'affaire judiciaire internationale impliquant la superstar de la pop marocaine Saad Lamjarred connaît un dénouement majeur. Selon l'Agence France-Presse (AFP), la justice française a… pic.twitter.com/GJsQ3ARn2z — BREF_INFOS (@BREF_ACTUALITES) May 16, 2026

Il avait comparu libre à ce procès

L'artiste très populaire dans le monde arabe, Saad Lamjarred, a été condamné à de la prison pour le viol d'une jeune fille rencontrée à Saint-Tropez en 2018, vendredi 15 mai



- Déjà mis en cause dans des affaires similaires aux 🇺🇸 &🇲🇦pour viol… pic.twitter.com/qsx1zY23C2 — Mapi42 #PFMpower #PFMmember (@Mapi421) May 15, 2026

El Jadida: la Gendarmerie royale arrête un individu qui a agressé un chauffeur de bus pour s’emparer de la recette.

France: le chanteur Patrick Bruel une nouvelle fois accusé de viol, cette fois-ci par une célèbre présentatrice de télévision.

🔴Patrick Bruel visé par 5 plaintes pour violences sexuelles en France et 1 en Belgique, dont 1 déposée par l'animatrice Flavie Flament continue de faire salle comble 5 soirs par semaine au théâtre où il joue une pièce de Samuel Benchetrit dans le 9e arrondissement de Paris. pic.twitter.com/UNPkXqIUtZ — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) May 16, 2026

Totalement dingue cette accumulation de plaintes qui ressortent 😱

Patrick Bruel : "Il souhaitait des massages au niveau de son anus" Une plainte pour agression sexuelle déposée par une esthéticienne de Perpignan https://t.co/v3LKIyMG9k via @ladepechedumidi — catiminie 🇺🇦🩵 (@cat_iminie) May 16, 2026

Aurore Bergé ne voit aucun inconvénient à ce que Patrick Bruel continue sa tournée pic.twitter.com/2NmTjUHNAA — Marcel (@realmarcel1) May 16, 2026

Patrick Bruel : plusieurs plaintes et accusations pour violences sexuelles.

Étrangement, aucune grande manifestation des néo-féministes… 🤔

Silence radio. Pas de grande indignation médiatique.

Pas de tribunal permanent.

Serait-il de gauche, par hasard ? 😏 pic.twitter.com/iva4EWkwpA — Go Woke Go Broke ⚜️🇫🇷✝️✡️🕉️ (@WokeAreDumb) May 16, 2026

🇫🇷👮‍♀️ FLASH — Affaires Patrick Bruel :



« Il souhaitait des massages au niveau de son anus »



Une esthéticienne de 29 ans a déposé une nouvelle plainte contre Patrick Bruel pour agression sexuelle auprès du parquet de Nanterre. Les faits dénoncés auraient eu lieu en juillet 2019,… pic.twitter.com/mvCYWUgstu — Focus (@FocusinfosFr) May 16, 2026

Football: la décision de Walid Regragui de ne pas donner suite à la proposition de RMC Foot a été saluée par les Marocains.

رفض ولــيد الركراك؟ي عرضاً مالياً كبيراً تلقاه من قناة RMC الفرنسية للانضمام إليها كمحلل خلال تغطية كأس العالم 2026 رغم الإلحاح الذي أبدته القناة للظفر بخدماته. سبب الرفض يعود إلى موقف الركراكي من الخط التحريري للقناة، والذي اعتبره منحازا بشكل واضح ضد المغرب عقب نهائي كأس أمم… pic.twitter.com/1XmtLtUQZu — Mahdi Baladi (@MahdiBaladi) May 16, 2026

مغربي قح 🔥

صراحة وليد الركراكي بهاد القرار زاد كبر فعيني 👀والسيد كايغير على بلادو 💯

قناة RMC سبورت الفرنسية سيفطت عرض مغري للمدرب المغربي وليد الركراكي باش ينضم للطاقم التحليلي للقناة ففترة كأس العالم و لكن وليد قابلهم بالرفض ❌

و السبب هو أن هاد القناة كانت منحازة للسنغال… pic.twitter.com/NiU6663aHQ — Lalla maryam للا مريم 🇲🇦♥️ (@maryamm98304710) May 16, 2026

رفض الناخب الوطني وليد الركراكي عرضاً مالياً ضخماً من شبكة "RMC" الفرنسية للعمل كمحلل رياضي في مونديال 2026.

ويأتي هذا الموقف الصارم رداً على انحياز القناة ضد مصالح المنتخب المغربي في استحقاقات سابقة، ليثبت الركراكي مجدداً أنه "رجل مواقف"

👏👏👏 pic.twitter.com/xU3xq6t1ZI — إتري (@itripress_ma) May 15, 2026