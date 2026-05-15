Revue du web. Football: la pépite du LOSC Lille, Ayyoub Bouaddi, opte pour le Maroc

Football: la pépite du LOSC Lille, Ayyoub Bouaddi, opte pour le Maroc
🚨🇲🇦 Massive news for Morocco: Ayyoub Bouaddi has decided to represent Morocco as national team over France.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2026
Plan confirmed as @Santi_J_FM reported as Bouaddi did not appear on Deschamps’ list.
Lille top talent wanted by several clubs will be in Morocco’s World Cup list. 🌍🆕 pic.twitter.com/wxvEgwqDKF
Contrairement à d'autres, le choix de Bouaddi pour le Maroc 🇲🇦 a été presque "naturel" (dans le sens où il voulait représenter les Lions de l'Atlas et que cela n'a pas été négocié à coup de gros billets, ce qui change de certains)— Romain Molina (@Romain_Molina) May 14, 2026
Sans pressions extérieures, cela aurait été même…
Avec l’officialisation de Bouaddi, Hrimat est probablement out et Amrabat in. Aussi pour pas fausser la botola. La seule chose qui m’inquiète est l’attitude qu’aura Amrabat sur le banc ou il ne fera au mieux que des 15-30mn. J’espere qu’il saura être un bon coéquipier.— Amine Bennis (@AmineBennis2) May 14, 2026
Ayyoub Bouaddi chose Morocco over France.— Meek (@meek__01) May 14, 2026
Before you say France didn't want him Arsenal were ready to offer €45m for this man in January according to @FabriceHawkins report in December last year.
Here's who Morocco just secured:
- 18 years old, "6'1" midfielder
- Youngest… https://t.co/UnAfwLDczF pic.twitter.com/X62tKqoPiL
Les Forces armées royales célèbrent leur 70ème anniversaire
Sahara marocain: la Syrie soutient l’intégrité territoriale du Maroc
🇲🇦🇸🇾— Restitutor Orientis 🇱🇮 (@restitutorII) May 14, 2026
Maroc: Le MAE syrien, Al-Shaibani, s’est rendu au Maroc, où il a été reçu par son homologue marocain Nasser Bourita, dans le cadre d’une normalisation des relations bilatérales et de la réouverture de l’ambassade syrienne à Rabat.
Les relations diplomatiques entre les deux… pic.twitter.com/RfIwxDMs6t
🇸🇾 🇲🇦 FLASH | La #Syrie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Asaad Al #Shaibani, réaffirme son plein soutien à l’intégrité territoriale du #Maroc ainsi qu’à sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire, en appui à la résolution 2797 du Conseil de sécurité. pic.twitter.com/Hijzt9rbpp— La Revue Afrique (@larevueafrique) May 14, 2026
#Sahara_marocain: La République arabe syrienne, par la voix de son ministre des Affaires étrangères et des Expatriés, M. Asaad Hassan Al-Shaibani, a affirmé son plein respect de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et de sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire pic.twitter.com/lFrWHjKqwL— Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) May 14, 2026
Pourquoi la Syrie a-t-elle choisi le Maroc pour lancer sa diplomatie en Afrique ?— kalima (@KarimnajiKarim) May 14, 2026
Premièrement :
Le nouveau gouvernement syrien
considère que la satisfaction de sa base populaire est sa boussole,
et le #Maroc est l'un des pays Musulmans les plus aimés au cœur des Syriens ; il… pic.twitter.com/3wxXT9dqiV
🇲🇦🇸🇾 Après une reunion avec Mr Bourita;— Jaf (@Jafkech) May 14, 2026
Le MAE de la Syrie post-Bachar a affirmé son plein respect de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. ✅
Pour rappel, Bachar le boucher etait le plus grand soutien du Polisario dans le monde arabe, après l'Algerie 🇩🇿 pic.twitter.com/aMh6uGYQRG