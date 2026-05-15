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Revue du web. Football: la pépite du LOSC Lille, Ayyoub Bouaddi, opte pour le Maroc

Le milieu de terrain du LOSC Lille, Ayyoub Bouaddi, a choisi de représenter le Maroc.

Revue du webFootball: la pépite du LOSC Lille, Ayyoub Bouaddi, opte pour le Maroc; Les Forces armées royales célèbrent leur 70ème anniversaire; Sahara marocain: la Syrie soutient l’intégrité territoriale du Maroc... Round-up.

Par La Rédaction
Le 15/05/2026 à 18h03

Football: la pépite du LOSC Lille, Ayyoub Bouaddi, opte pour le Maroc

Les Forces armées royales célèbrent leur 70ème anniversaire

Sahara marocain: la Syrie soutient l’intégrité territoriale du Maroc

Par La Rédaction
Le 15/05/2026 à 18h03
#Football#Ayoub Bouaddi#Lions de l'Atlas#FAR#Forces Armées Royales#Anniversaire#Sahara marocain#Maroc#Syrie#Provinces du Sud

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