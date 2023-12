Revue du web. Casablanca: l’ouverture du nouveau multiplexe Pathé Californie fait le buzz

Wael Al Dahdouh @WaelDahdouh journaliste gazaoui de la chaîne AlJazeera avec incroyable courage, il a perdu toute sa famille, femme et enfants dans un bombardement sioniste, et avant hier lui et son équipe se font bombarder, il est blessé et son cameraman tué.. le lendemain il… pic.twitter.com/9TRdwd3g5A