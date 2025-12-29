Le sélectionneur des Bafana Bafana, Hugo Broos, en conférence de presse à Marrakech, avant le match contre l’Angola (CAN 2025).

CAN 2025: le dérapage de l’entraîneur de l’Afrique du Sud ne passe pas.

LE SÉLECTIONNEUR DE L’AFRIQUE DU SUD HUGO BROOS 𝗗𝗘́𝗭𝗜𝗡𝗚𝗨𝗘 LA CAN AU MAROC ! 😨



« Je ne ressens pas la même ambiance qu’au Gabon ou en Côte d’Ivoire.



En Côte d'Ivoire et au Gabon, on sentait vraiment l'ambiance d'un tournoi. Quand on prenait le bus pour…

I hate to be this person. But #AFCon is Africans Playing against Africans. Why are we taking white people's opinions?



Why is Hugo Broos comparing Morocco to the Ivory Coast? Two countries, two identities, two cultures, and most importantly, two different relations to football!… https://t.co/szqUMjWn5D — Abdel SGHIOUAR (@boredabdel) December 28, 2025

Hugo broos 🇿🇦 : je ne sens pas de vibe dans cette CAN.



Le vibe de la CAN 🇲🇦 : pic.twitter.com/Gk1UojlAHV — Ali KETTANI 𝕏 (@Alikettanii) December 28, 2025

🇲🇦🇿🇦⚽️| L’entraîneur sud-africain Hugo Broos s’attaque à l’organisation de la #CAN2025 🇲🇦 en critiquant le «manque de vibe» tout en se plaignant de la politique d’ouverture du stade.



En parallèle, la fédération égyptienne 🇪🇬 remercie le public pour l’ambiance et l’accueil. https://t.co/boz73pR4QZ pic.twitter.com/cUOcp77pwT — Morocco Intel (@MoroccoIntel) December 28, 2025

À Rabat, un journaliste d’Ennahar filme son intervention sur un terrain vague pour éviter de froisser le régime algérien et déclenche les moqueries des internautes.

France: décès de la légende du cinéma Brigitte Bardot. Les internautes sont partagés entre l’hommage et son militantisme d’extrême droite.

Brigitte Bardot a longtemps flirté avec l'extrême droite, le président du RN Jordan Bardella voyant en elle à l'annonce de sa mort "une ardente patriote".



Retour sur ses prises de positions politiques de ces dernières années.#brigittebardot #extremedroite #politique pic.twitter.com/dB3fcwisrK — INA.fr (@Inafr_officiel) December 28, 2025

Brigitte Bardot est décédée à l’âge de 91 ans. Actrice, mannequin, chanteuse, militante… Considérée comme la plus belle femme du XXème siècle, «BB» laisse derrière elle tout un mythe : celui de sa voix trainante, sa candeur, mais surtout sa liberté et sa fougue. pic.twitter.com/bXhPr92yYu — Le Figaro (@Le_Figaro) December 28, 2025

Brigitte Bardot n’était pas seulement une icône du cinéma français.⁰

C’était aussi une figure engagée de l’extrême droite, condamnée à cinq reprises pour propos racistes.



Refuser l’hommage, ce n’est pas manquer de respect aux morts.⁰

C’est refuser l’amnésie collective. pic.twitter.com/LCQJDPggYr — Cory Le Guen (@coryleguen) December 28, 2025

Brigitte Bardot, convicted 6 times for inciting racial hatred, has died. Bardot's legacy includes repeated Islamophobic statements, calling the residents of Réunion island “degenerate savages”, supporting far right politician Marine Le Pen and dismissing #MeToo as "hypocritical”. pic.twitter.com/u76r942Hd9 — Louis Pisano (@LouisPisano) December 28, 2025

brigitte bardot and alain delon, 1968 pic.twitter.com/HxKWrq8r6k — cinesthetic. (@TheCinesthetic) December 28, 2025