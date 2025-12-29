CAN 2025: le dérapage de l’entraîneur de l’Afrique du Sud ne passe pas.
🚨🇿🇦🇲🇦⚽️ FLASH— Impact (@ImpactMediaFR) December 28, 2025
LE SÉLECTIONNEUR DE L’AFRIQUE DU SUD HUGO BROOS 𝗗𝗘́𝗭𝗜𝗡𝗚𝗨𝗘 LA CAN AU MAROC ! 😨
« Je ne ressens pas la même ambiance qu’au Gabon ou en Côte d’Ivoire.
En Côte d’Ivoire et au Gabon, on sentait vraiment l’ambiance d’un tournoi. Quand on prenait le bus pour… pic.twitter.com/CAQFs0txdd
I hate to be this person. But #AFCon is Africans Playing against Africans. Why are we taking white people's opinions?— Abdel SGHIOUAR (@boredabdel) December 28, 2025
Why is Hugo Broos comparing Morocco to the Ivory Coast? Two countries, two identities, two cultures, and most importantly, two different relations to football!… https://t.co/szqUMjWn5D
Hugo broos 🇿🇦 : je ne sens pas de vibe dans cette CAN.— Ali KETTANI 𝕏 (@Alikettanii) December 28, 2025
Le vibe de la CAN 🇲🇦 : pic.twitter.com/Gk1UojlAHV
🇲🇦🇿🇦⚽️| L’entraîneur sud-africain Hugo Broos s’attaque à l’organisation de la #CAN2025 🇲🇦 en critiquant le «manque de vibe» tout en se plaignant de la politique d’ouverture du stade.— Morocco Intel (@MoroccoIntel) December 28, 2025
En parallèle, la fédération égyptienne 🇪🇬 remercie le public pour l’ambiance et l’accueil. https://t.co/boz73pR4QZ pic.twitter.com/cUOcp77pwT
France: décès de la légende du cinéma Brigitte Bardot. Les internautes sont partagés entre l’hommage et son militantisme d’extrême droite.
Brigitte Bardot a longtemps flirté avec l'extrême droite, le président du RN Jordan Bardella voyant en elle à l'annonce de sa mort "une ardente patriote".— INA.fr (@Inafr_officiel) December 28, 2025
Retour sur ses prises de positions politiques de ces dernières années.#brigittebardot #extremedroite #politique pic.twitter.com/dB3fcwisrK
Brigitte Bardot est décédée à l’âge de 91 ans. Actrice, mannequin, chanteuse, militante… Considérée comme la plus belle femme du XXème siècle, «BB» laisse derrière elle tout un mythe : celui de sa voix trainante, sa candeur, mais surtout sa liberté et sa fougue. pic.twitter.com/bXhPr92yYu— Le Figaro (@Le_Figaro) December 28, 2025
Brigitte Bardot n’était pas seulement une icône du cinéma français.⁰— Cory Le Guen (@coryleguen) December 28, 2025
C’était aussi une figure engagée de l’extrême droite, condamnée à cinq reprises pour propos racistes.
Refuser l’hommage, ce n’est pas manquer de respect aux morts.⁰
C’est refuser l’amnésie collective. pic.twitter.com/LCQJDPggYr
Brigitte Bardot, convicted 6 times for inciting racial hatred, has died. Bardot's legacy includes repeated Islamophobic statements, calling the residents of Réunion island “degenerate savages”, supporting far right politician Marine Le Pen and dismissing #MeToo as "hypocritical”. pic.twitter.com/u76r942Hd9— Louis Pisano (@LouisPisano) December 28, 2025
brigitte bardot and alain delon, 1968 pic.twitter.com/HxKWrq8r6k— cinesthetic. (@TheCinesthetic) December 28, 2025