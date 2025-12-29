Société

Revue du web. CAN 2025: le dérapage de l’entraîneur de l’Afrique du Sud ne passe pas

Le sélectionneur des Bafana Bafana, Hugo Broos, en conférence de presse à Marrakech, avant le match contre l’Angola (CAN 2025).

Revue du webCAN 2025: le dérapage de l’entraîneur de l’Afrique du Sud ne passe pas; À Rabat, un journaliste d’Ennahar filme son intervention sur un terrain vague pour éviter de froisser le régime algérien et déclenche les moqueries des internautes; France: décès de la légende du cinéma Brigitte Bardot. Les internautes sont partagés entre l’hommage et son militantisme d’extrême droite... Round-up.

Le 29/12/2025 à 18h00

CAN 2025: le dérapage de l’entraîneur de l’Afrique du Sud ne passe pas.

À Rabat, un journaliste d’Ennahar filme son intervention sur un terrain vague pour éviter de froisser le régime algérien et déclenche les moqueries des internautes.

France: décès de la légende du cinéma Brigitte Bardot. Les internautes sont partagés entre l’hommage et son militantisme d’extrême droite.

#CAN 2025#Football#Algérie#France#Maroc#Afrique du Sud

Société

Société

Société

Société

