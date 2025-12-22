Société

Revue du web. CAN 2025: malgré une pluie battante, le prince Moulay El Hassan a donné le coup d’envoi

Le prince héritier Moulay El Hassan préside la cérémonie d’ouverture de la 35ème édition de la CAN.

Revue du webCAN 2025: malgré une pluie battante, le prince Moulay El Hassan a donné le coup d’envoi; La cérémonie d’ouverture de la CAN 2025 saluée par le monde entier; Le but d’Ayoub El Kaabi est-il déjà le plus beau but de la compétition? Round-up.

Par La Rédaction
Le 22/12/2025 à 18h08

CAN 2025: malgré une pluie battante, le prince Moulay El Hassan a donné le coup d’envoi.

La cérémonie d’ouverture de la CAN 2025 saluée par le monde entier.

Le but d’Ayoub El Kaabi est-il déjà le plus beau but de la compétition?

Par La Rédaction
Le 22/12/2025 à 18h08
#CAN 2025#Football#Maroc#Comores#Moulay El Hassan

