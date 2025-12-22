Revue du web. CAN 2025: malgré une pluie battante, le prince Moulay El Hassan a donné le coup d’envoi

CAN 2025: malgré une pluie battante, le prince Moulay El Hassan a donné le coup d’envoi.
Le prince Moulay El Hassan 🇲🇦❤️
La cérémonie d’ouverture de la CAN 2025 saluée par le monde entier.
Belle cérémonie d'ouverture de l'#AFCON2025 😍
On a bien chambrer le Maroc avant la CAN mais là faut reconnaître que la cérémonie d'ouverture qu'ils ont proposé est une masterclass largement mieux qu’en Côte d’Ivoire.— 🇸🇳المنصور(le secouru)☺ (@msn_du_95) December 21, 2025
Ceremonie d’ouverture de la #CAN2025 au #Maroc.— Benoît Delmas (@westernculturel) December 21, 2025
Le soft power marocain a son comble dans le flambant neuf stade Moulay Abdallah à Rabat. Un côté "Rencontres du 3ème type" dans le spectacle de lumières.
Avec culture poétique et applaudissements, la cérémonie d’ouverture a tenu toutes ses promesses.— Lassana Camara (@mauritaniefoot) December 21, 2025
Un moment suspendu, où l’émotion a rencontré la précision, où chaque tableau racontait une histoire.
Rien à dire, sinon bravo.
Un véritable régal pour les yeux et le cœur.
✨🏆🇲🇦 CAN 2025— Senegal24News (@Senegal24News) December 21, 2025
La cérémonie d’ouverture au Maroc est tout simplement magnifique : un spectacle grandiose mêlant culture, musique et émotions. L’Afrique brille de mille feux 🌍🔥#CAN2025 #Maroc #FootballAfricain
Le but d’Ayoub El Kaabi est-il déjà le plus beau but de la compétition?
What a GOAL from El Kaabi for Morocco in their first AFCON game today…😮💨🤩
أيـــوب الـــكـــعـــبـــي يسجّل هدفًا خياليًا من ضربة مقصية 🤩— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 21, 2025
Ayoub El Kaabi scores a spectacular bicycle kick goal!✂️🤯
#DimaMaghrib 🇲🇦
When acrobatics meet precision. ⚡— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 21, 2025
Ayoub El Kaabi delivers the Goal of the Day with a bicycle kick. ⚽🇲🇦
#TotalEnergiesAFCON2025
TAKE A BOW 😮💨— OneFootball (@OneFootball) December 21, 2025
Absolutely unreal overhead bicycle kick goal by Ayoub El Kaabi 👏🇲🇦
🔥 Is this already the Goal of the Tournament? 🔥— Micky Jnr (@MickyJnr__) December 21, 2025
Ayoub El Kaabi’s strike tonight has everyone talking. What a finish! ⚡⚽
Morocco fans, you know this one will be replayed for days. 🇲🇦✨#AFCON2025 #Morocco #AFCONwithMicky pic.twitter.com/2YYzWGDP91
Ayoub El Kaabi just got the AFCON party started. Hopped off the bench and switched the gears for Morocco’s ascent up the mountain. A bicycle kick that’s a Goal of the tournament contender on the first night. This is AFCON heritage. pic.twitter.com/2Y8Hjoo9Mk— VERSUS (@vsrsus) December 21, 2025