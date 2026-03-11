Quand la sardine devient un luxe pour les ménages

Dans plusieurs villes marocaines, les consommateurs constatent une augmentation notable des prix du poisson, un phénomène particulièrement visible pour la sardine, longtemps considérée comme l’un des produits alimentaires les plus accessibles pour les ménages. «À Casablanca, par exemple, certains étals affichent désormais des tarifs largement supérieurs à ceux pratiqués quelques semaines auparavant, avec des prix pouvant atteindre 30 dirhams le kilo selon les jours», relève le magazine Finances News Hebdo. Les autres espèces ne sont pas épargnées: le maquereau se négocie entre 45 et 50 dirhams, le merlan autour de 60 dirhams et le mulet cabot peut dépasser les 70 dirhams. Ces variations apparaissent d’un point de vente à un autre et d’un jour à l’autre, donnant aux clients l’impression que les prix fluctuent de manière imprévisible, ce qui complique la planification des achats, notamment durant Ramadan, période pendant laquelle la consommation de poisson augmente considérablement.

Le mois sacré modifie les habitudes alimentaires. Les familles recherchent davantage de produits frais pour les repas du soir, ce qui accroît la pression sur les marchés. Lorsque l’offre ne parvient pas à suivre ce rythme, les prix réagissent immédiatement. Sur les marchés de quartier, cette situation alimente de nombreuses discussions parmi les consommateurs, qui expriment souvent leur incompréhension. Bien que le Maroc bénéficie de longues façades maritimes et d’une activité de pêche importante, l’augmentation de la demande entraîne systématiquement une instabilité des prix.

Cité par Finances News, Kader, marchand de poissons, décrit cette situation comme un phénomène récurrent, mais plus prononcé cette année. «Tout dépend de ce que l’on reçoit le matin. Quand le camion arrive avec moins de caisses, on le voit tout de suite. Les clients sont là, ils veulent acheter… mais si la quantité n’est pas suffisante, on ne peut pas maintenir les prix. C’est la loi de l’offre et de la demande», explique-t-il. Selon lui, le marché réagit presque instantanément à toute variation des volumes disponibles. Certains jours, l’approvisionnement est suffisant, d’autres jours, il diminue fortement, et les tarifs suivent le même mouvement. Kader insiste sur le fait que les prix ne sont pas fixés arbitrairement: «les clients pensent que nous décidons du prix comme on veut, mais ce n’est pas ainsi. Si je paie plus cher le matin, je dois vendre plus cher dans la journée. Sinon, je travaille à perte. Parfois, nous recevons très peu de sardines, et dans ce cas, le prix monte naturellement».

«Cette instabilité résulte de plusieurs facteurs», souligne Finances News. Les conditions météorologiques influencent directement les sorties en mer, certaines périodes de repos biologique limitent les captures, et les délais de transport vers les grandes villes ajoutent une pression supplémentaire sur l’offre. Mais la production n’explique qu’une partie du phénomène: entre le port et le consommateur final, le poisson traverse de multiples circuits, incluant le transport frigorifique, la manutention, le stockage et la revente intermédiaire, chaque étape entraînant un coût supplémentaire. Lorsque les volumes diminuent, ces coûts pèsent davantage sur le prix final.

Le Ramadan agit comme un accélérateur. La demande se concentre sur une courte période, et si l’offre est stable ou légèrement en baisse, la différence se traduit immédiatement par une hausse des prix. Cette sensibilité s’explique aussi par la place importante du poisson dans l’alimentation des foyers marocains. Selon la FAO, la consommation moyenne annuelle par habitant atteint environ 17 kilogrammes, un chiffre parmi les plus élevés du continent africain. Toute variation de prix a donc un impact significatif sur une large partie de la population. Sur les marchés, cette réalité se traduit par des comportements très concrets: certains consommateurs réduisent leurs achats, se tournent vers d’autres espèces ou attendent quelques jours dans l’espoir d’une baisse. Pour les commerçants, la situation reste délicate: ils doivent ajuster leurs prix en fonction du coût d’achat tout en restant attentifs au pouvoir d’achat des clients. L’équilibre est fragile, et une augmentation trop rapide des tarifs peut ralentir les ventes, alors qu’un prix trop bas entraîne une perte de marge.

À court terme, les professionnels espèrent un retour à une offre plus régulière, ce qui pourrait réduire les écarts observés ces dernières semaines. Mais l’épisode actuel illustre un mécanisme bien connu du secteur. Le marché du poisson est extrêmement sensible à la moindre variation de l’approvisionnement. Chaque Ramadan met en lumière ce fragile équilibre entre la demande et l’offre. Derrière la fluctuation des prix de la sardine, c’est tout le système de production, de distribution et de consommation qui se révèle, rappelant que même un produit considéré comme basique n’échappe pas aux lois économiques et aux contraintes logistiques.