Pêche: fermeture de la zone Sud pour protéger les juvéniles de sardine

Dans le cadre du suivi scientifique de l’INRH, l’évaluation des stocks de petits pélagiques dans la zone Sud (stock C) a mis en évidence une dominance marquée de juvéniles de sardine, avec une forte proportion d’individus n’ayant pas encore atteint la taille de première maturité sexuelle. Les résultats de cette évaluation ont été confirmés par les navires opérant dans ces zones depuis l’ouverture de la campagne de pêche le 16 février 2026.

Cette situation est le résultat des fluctuations du niveau de biomasse sous l’effet des conditions hydroclimatiques, notamment la température, qui ont impacté les phases de ponte et de recrutement. La campagne acoustique menée par l’INRH a permis d’identifier une zone occupée exclusivement par des juvéniles de sardine, dont la présence a été majoritairement observée à des profondeurs inférieures à 50 mètres de bathymétrie.

Compte tenu des risques élevés associés à une surexploitation intensive des juvéniles, notamment la réduction du potentiel de renouvellement du stock, le secrétariat d’État a décidé d’adopter des mesures de gestion urgentes et strictes. Ces mesures concernent en particulier la protection de la zone de concentration de ces juvéniles en la fermant à la pêche jusqu’à la fin du mois de juin pour tous les types de navires autorisés à capturer les petits pélagiques.

Cette mesure permettrait de limiter la pression de pêche, de favoriser la croissance et la survie des immatures, et ainsi de contribuer à la reconstitution de la biomasse du stock de sardine au sud, ainsi qu’à la durabilité de l’exploitation à moyen et long terme.