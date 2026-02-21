À Salé, forte demande pour la sardine congelée à prix réduit

À Salé El Jadida, dans l’un des nombreux points de vente de l’opération du poisson congelé à prix réduit, une clientèle nombreuse issue de la classe moyenne est venue s’approvisionner en produits de la mer.

Interrogé par Le360, le responsable du magasin a précisé que le stock de sardines s’était épuisé dès le matin face à une demande record. «Il faudra attendre l’arrivage de demain», a-t-il indiqué, soulignant que les clients se rabattent désormais sur d’autres espèces comme le merlan, la sole, le requin ou encore les fruits de mer (crevettes, calamars).

Il convient de rappeler que le Secrétariat d’État chargé de la Pêche maritime avait instauré, en début d’année, un repos biologique pour la sardine. Durant cette période de plusieurs semaines, la pêche était suspendue, expliquant ainsi la rareté du produit sur les étals et l’envolée des prix, devenus inaccessibles pour de nombreux ménages.

Pour sa 8ème édition, l’opération «poisson congelé à bas prix» propose, dans 1.000 points de vente, des tarifs attractifs: la sardine est affichée à 13 dirhams le kg, tandis que les poissons blancs varient entre 17 et 50 dirhams. Les fruits de mer sont, quant à eux, proposés entre 60 et 100 dirhams le kg. Selon le secrétariat d’État chargé de la Pêche maritime, l’édition de Ramadan 2025 avait permis d’écouler 4.673 tonnes de produits dans 40 villes du Royaume, touchant ainsi 1,2 million de consommateurs.