Economie

Ramadan 2026: voici comment le gouvernement entend stabiliser les prix de la sardine

Zakia Driouich, secrétaire d’Etat chargée de la Pêche maritime.

Face aux inquiétudes sur l’approvisionnement du marché national, à l’approche du Ramadan, la secrétaire d’État chargée de la pêche maritime, Zakia Driouich, a présenté lors de la séance des questions orales, tenue ce lundi au Parlement, une série d’actions préventives destinées à garantir la disponibilité du poisson et à anticiper les tensions sur le marché. Les éléments.

Par Najwa Targhi
Le 02/02/2026 à 20h31

Consciente de la nécessité de préparer le marché et d’assurer la disponibilité du poisson, la secrétaire d’État chargée de la pêche maritime, Zakia Driouich, a dévoilé, lors de la séance des questions orales tenue ce lundi au Parlement, l’ensemble des mesures prises pour sécuriser l’approvisionnement du marché national.

«Nous avons anticipé la demande et mis en place un ensemble de mesures concrètes», a expliqué la secrétaire d’État chargée de la pêche maritime, précisant que ces actions sont menées en coordination avec le ministère de l’Industrie et les professionnels du secteur, afin de garantir l’accès au poisson à des prix abordables.

La première mesure mise en avant par la secrétaire d’État concerne la gestion des périodes de repos biologique des poissons pélagiques. Selon Zakia Driouich, cette pause est indispensable pour préserver les stocks de poisson et éviter leur épuisement, ce qui pourrait provoquer des ruptures à long terme. «La reprise progressive de la flotte est prévue à partir du 15 février», a-t-elle précisé, soulignant que cette planification permet de remettre le poisson sur le marché de manière régulière, tout en protégeant l’écosystème marin.

Lire aussi : Le gouvernement passe à l’acte: les exportations de sardines désormais soumises à licence

Le deuxième axe du plan cible la sardine congelée, produit très prisé durant le Ramadan. «Les projections pour l’année prochaine montrent un déficit important», a expliqué Zakia Driouich. Pour y remédier, le gouvernement a décidé de suspendre les exportations de sardines congelées à partir du 1er février, pour une durée de douze mois, afin de préserver l’approvisionnement du marché national et protéger le pouvoir d’achat des ménages.

Dans le prolongement de cette mesure, la secrétaire d’État a présenté l’initiative «Poisson à prix raisonnable», qui en sera à sa 8ème édition cette année. Cette opération permet une distribution directe aux consommateurs, dans différents points de vente à travers le pays, complétant ainsi l’offre classique du marché.

Depuis sa création en 2019, les volumes distribués ont connu une progression spectaculaire, passant de 400 tonnes à plus de 4.000 tonnes en 2025, avec un objectif de 5.000 tonnes en 2026, couvrant 12 régions. «Nous avons mis l’accent sur la sardine congelée, car c’est le produit le plus demandé par les citoyens lors des éditions précédentes», a précisé Zakia Driouich, soulignant que cette initiative répond directement aux attentes des consommateurs.

En combinant protection des stocks, régulation des exportations et distribution directe, le gouvernement entend sécuriser le marché du poisson, garantir son accès aux consommateurs pendant le Ramadan et anticiper les besoins pour les années à venir.

#Maroc#Ramadan 2026#sardines#marché#prix#Approvisionnement des marchés#Approvisionnement du marché national

