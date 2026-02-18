Revue du web. Le prix de la sardine flambe la veille du Ramadan

Le prix de la sardine flambe la veille du Ramadan.

Espagne: 5 jeunes marocains trouvent la mort suite à un incendie en Catalogne.

L'incendi que ha provocat cinc víctimes mortals a Manlleu ha estat als trasters d'un bloc de pisos del carrer Montseny.



Les persones que eren dins no n'han pogut sortir per motius que es desconeixen https://t.co/xfVwpF7qsH pic.twitter.com/TDxKtp6LPJ — 3CatInfo (@3CatInfo) February 17, 2026

France: confusion semée par la Grande Mosquée de Paris sur la date du début du mois sacré.

Mercredi ou jeudi ? L'imbroglio français sur le début du ramadan https://t.co/M0JTaITLbs pic.twitter.com/ReG7A5Hfq3 — FRANCE 24 – France (@F24ActuFrance) February 18, 2026

⚫️🟡Confusion spread among Muslims in France this week after two of the country’s most prominent Islamic institutions announced different start dates for the holy month of Ramadan.#Morocco #Algeria #Ramadan #France pic.twitter.com/YXWIUvLMOs — Assahifa English (@EnglishAssahifa) February 18, 2026

🛑| Divergence en France : le CFCM annonce jeudi comme 1er jour de Ramadan, la Grande Mosquée de Paris retient mercredi.

Deux dates officielles, une même communauté, et une confusion qui relance le débat sur l’unité et la crédibilité des instances religieuses.

#رمضان_كريم pic.twitter.com/STXOyjLM9c — Aida Bellahlou (@BellahlouA) February 18, 2026

Bon #Ramadan à tous les musulmans de France et d'ailleurs. Que vous soyez de la team mercredi ou jeudi, que la bienveillance & la fraternité prévalent sur toute autre considération qui viendrait entacher les paroles & comportements envers l'autre. #RamadanKareem #RamadanMubarak — Hanan Ben Rhouma (@HananBR) February 18, 2026

Vinícius Jr de nouveau visé par le racisme en plein match de Ligue des Champions.

Vinícius victime de racisme !



Encore une fois, des insultes ignobles sur un terrain de football hier face à Benfica, la honte a frappé.

Le silence et l’inaction ne sont plus acceptables. Le racisme n’a pas sa place dans le sport, ni ailleurs.



Soutien total à Vini Jr. pic.twitter.com/7DwTDKGBdh — Eleven Actu (@ElevenActu) February 18, 2026

Mbappe défend Vinicius (et les autres) contre le racisme depuis qu'il est aussi PSG en plus.

Ils "arrêtent" la hate parce que les vrais potes de Vino ont pas levé le petit doigt et que sa défense est en 4K et partout donc inévitable et ineffaçable. https://t.co/d6Y7UnIkUH — Raph (@RaphaelleBlair) February 18, 2026

"I don't like Real Madrid, but i'm a Madridista tonight."



Powerful words from Thierry Henry on solidarity across football 🤍 pic.twitter.com/NM3aKXTRMI — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 18, 2026

🚨 𝗟𝗲 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝘂𝘁𝗶𝗲𝗻 de Lewis Hamilton 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 à Vinicius Junior 🇧🇷🫂:



« 𝗡𝗼𝘂𝘀 𝘀𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝘁𝗼𝗶 » 🤝



(Instagram @LewisHamilton) pic.twitter.com/9GmtSYH7kX — BeFootball (@_BeFootball) February 18, 2026

BAILA @vinijr and please never stop.

They will never tell us what we have to do or not. ✊🏽 — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 17, 2026