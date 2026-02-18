Revue du web. Le prix de la sardine flambe la veille du Ramadan

Le prix de la sardine flambe la veille du Ramadan.
Espagne: 5 jeunes marocains trouvent la mort suite à un incendie en Catalogne.
L'incendi que ha provocat cinc víctimes mortals a Manlleu ha estat als trasters d'un bloc de pisos del carrer Montseny.— 3CatInfo (@3CatInfo) February 17, 2026
Les persones que eren dins no n'han pogut sortir per motius que es desconeixen https://t.co/xfVwpF7qsH pic.twitter.com/TDxKtp6LPJ
France: confusion semée par la Grande Mosquée de Paris sur la date du début du mois sacré.
Mercredi ou jeudi ? L'imbroglio français sur le début du ramadan https://t.co/M0JTaITLbs pic.twitter.com/ReG7A5Hfq3— FRANCE 24 – France (@F24ActuFrance) February 18, 2026
⚫️🟡Confusion spread among Muslims in France this week after two of the country’s most prominent Islamic institutions announced different start dates for the holy month of Ramadan.#Morocco #Algeria #Ramadan #France pic.twitter.com/YXWIUvLMOs— Assahifa English (@EnglishAssahifa) February 18, 2026
🛑| Divergence en France : le CFCM annonce jeudi comme 1er jour de Ramadan, la Grande Mosquée de Paris retient mercredi.— Aida Bellahlou (@BellahlouA) February 18, 2026
Deux dates officielles, une même communauté, et une confusion qui relance le débat sur l’unité et la crédibilité des instances religieuses.
#رمضان_كريم pic.twitter.com/STXOyjLM9c
Bon #Ramadan à tous les musulmans de France et d'ailleurs. Que vous soyez de la team mercredi ou jeudi, que la bienveillance & la fraternité prévalent sur toute autre considération qui viendrait entacher les paroles & comportements envers l'autre. #RamadanKareem #RamadanMubarak— Hanan Ben Rhouma (@HananBR) February 18, 2026
Vinícius Jr de nouveau visé par le racisme en plein match de Ligue des Champions.
Vinícius victime de racisme !— Eleven Actu (@ElevenActu) February 18, 2026
Encore une fois, des insultes ignobles sur un terrain de football hier face à Benfica, la honte a frappé.
Le silence et l’inaction ne sont plus acceptables. Le racisme n’a pas sa place dans le sport, ni ailleurs.
Soutien total à Vini Jr. pic.twitter.com/7DwTDKGBdh
Mbappe défend Vinicius (et les autres) contre le racisme depuis qu'il est aussi PSG en plus.— Raph (@RaphaelleBlair) February 18, 2026
Ils "arrêtent" la hate parce que les vrais potes de Vino ont pas levé le petit doigt et que sa défense est en 4K et partout donc inévitable et ineffaçable. https://t.co/d6Y7UnIkUH
"I don't like Real Madrid, but i'm a Madridista tonight."— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 18, 2026
Powerful words from Thierry Henry on solidarity across football 🤍 pic.twitter.com/NM3aKXTRMI
🚨 𝗟𝗲 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝘂𝘁𝗶𝗲𝗻 de Lewis Hamilton 🏴 à Vinicius Junior 🇧🇷🫂:— BeFootball (@_BeFootball) February 18, 2026
« 𝗡𝗼𝘂𝘀 𝘀𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝘁𝗼𝗶 » 🤝
(Instagram @LewisHamilton) pic.twitter.com/9GmtSYH7kX
BAILA @vinijr and please never stop.— Kylian Mbappé (@KMbappe) February 17, 2026
They will never tell us what we have to do or not. ✊🏽