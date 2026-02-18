Société

Revue du web. Le prix de la sardine flambe la veille du Ramadan

السردين بـ40 درهمًا.. الباعة يوضحون أسباب الارتفاع

Des sardines.

Revue du webLe prix de la sardine flambe la veille du Ramadan; Cinq jeunes marocains trouvent la mort suite à un incendie en Catalogne; France: confusion semée par la Grande Mosquée de Paris sur la date du début du mois sacré; Vinícius Jr de nouveau visé par le racisme en plein match de Ligue des Champions... Round-up.

Par La Rédaction
Le 18/02/2026 à 18h42

Le prix de la sardine flambe la veille du Ramadan.

Espagne: 5 jeunes marocains trouvent la mort suite à un incendie en Catalogne.

France: confusion semée par la Grande Mosquée de Paris sur la date du début du mois sacré.

Vinícius Jr de nouveau visé par le racisme en plein match de Ligue des Champions.

#sardine#ramadan#prix#Vinicius#flambée des prix#Catalogne#Incendie#Islam#France#la grande mosquée de Paris

Disparition à Azilal: vaste opération de recherches pour retrouver la jeune Hiba, 12 ans

L'ancien capitaine des Lions de l'Atlas Medhi Benatia démissionne de son poste de directeur sportif de l'Olympique de Marseille

Ksar El Kébir: la levée des dispositifs anti-inondation marque le début du retour à la normale

Intempéries: le Roi ordonne un plan d'urgence de 3 milliards de DH pour les sinistrés

