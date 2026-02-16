Société

Revue du web. L’ancien capitaine des Lions de l’Atlas Medhi Benatia démissionne de son poste de directeur sportif de l’Olympique de Marseille

Medhi Benatia, conseiller sportif à l'Olympique de Marseille.

Medhi Benatia, ancien capitaine des Lions de l'Atlas et désormais ex-directeur sportif à l'Olympique de Marseille.. DR

Revue du webL’ancien capitaine des Lions de l’Atlas Medhi Benatia démissionne de son poste de directeur sportif de l’Olympique de Marseille; Ligue des champions: l’ASFAR décroche un nul précieux au Caire face à Al Ahly; Réforme de la Justice: les avocats font plier le gouvernement et obtiennent le report du projet de loi; France: un militant nationaliste succombe à ses blessures après un affrontement avec des antifascistes... Round-up.

Par La Rédaction
Le 16/02/2026 à 19h07

L’ancien capitaine des Lions de l’Atlas Medhi Benatia démissionne de son poste de directeur sportif de l’Olympique de Marseille

Ligue des champions: l’ASFAR décroche un nul précieux au Caire face à Al Ahly

Réforme de la Justice: les avocats font plier le gouvernement et obtiennent le report du projet de loi

France: un militant nationaliste succombe à ses blessures après un affrontement avec des antifascistes

Par La Rédaction
Le 16/02/2026 à 19h07
#Football#Olympique de Marseille#Medhi Benatia#AS FAR#Al Ahly#Avocats#Projet de loi#France#militantisme#décès

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Ksar El Kébir: la levée des dispositifs anti-inondation marque le début du retour à la normale

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Intempéries: le Roi ordonne un plan d’urgence de 3 milliards de DH pour les sinistrés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Figuig: les habitants du village de Ksar Ich inquiets des manœuvres de soldats algériens à la frontière

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Revue du web. Ksar El Kébir: le niveau de l’eau continuait à grimper malgré un début d’accalmie, les autorités toujours sur le qui-vive

Articles les plus lus

1
Un chargé d’affaires «hostile», soutien accru à l’incrimination du Polisario: l’étau américain se resserre contre l’Algérie
2
Le réveil brutal du régime d’Alger
3
Immersion au barrage Al Wahda: données et images exclusives sur le pilotage du plus grand réservoir d’eau du Maroc
4
Agriculture. Terres argileuses, pluies exceptionnelles: la double peine du Gharb et du Loukkos
5
Barrages: le taux de remplissage dépasse 70%, les retenues se rapprochent de 12 milliards de m³
6
Piraterie
7
Aéronautique: le roi Mohammed VI préside le lancement au Maroc d’un des plus grands centres de fabrication de systèmes d’atterrissage au monde du groupe Safran
8
Au nord de Laâyoune, le plus long viaduc routier du Maroc mobilise 600 professionnels et atteint 36% d’avancement
Revues de presse

Voir plus