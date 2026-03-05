Sardine: l’approvisionnement des marchés reste stable malgré les aléas climatiques

L’approvisionnement des marchés nationaux en poisson, notamment en sardine, demeure régulier et normal, les prix continuant de s’ajuster selon la logique de l’offre et de la demande, a indiqué jeudi un haut responsable du Secrétariat d’État chargé de la pêche.

Selon une source officielle, l’approvisionnement du marché national n’a connu aucune rupture. Les perturbations climatiques et les récentes précipitations ont toutefois temporairement affecté l’activité de certaines flottilles de pêche, ce qui s’est traduit par une baisse relative des quantités débarquées durant certaines périodes.

La même source précise néanmoins que le poisson reste largement disponible sur les marchés, ajoutant que les prix de la sardine oscillent actuellement entre 12 et 25 dirhams le kilogramme, en fonction des volumes débarqués et des conditions du marché.

Le Secrétariat d’État rappelle également que cette situation s’inscrit dans un contexte marqué par plusieurs contraintes saisonnières, dont la plus importante demeure la période de repos biologique appliquée aux petits pélagiques. Celle-ci s’est étendue du 1er janvier au 15 février. Cette mesure, expliquent les autorités, s’inscrit dans le cadre de la gestion durable des pêcheries, de la préservation des stocks halieutiques et de la garantie du renouvellement des ressources marines.

Depuis le 15 février, l’activité des flottilles spécialisées dans la pêche aux petits pélagiques a repris progressivement, contribuant à renforcer les volumes débarqués et à améliorer l’offre sur les marchés nationaux.

Parallèlement, la huitième édition de l’initiative «Hout B’taman Maâqoul» (poisson à prix raisonnable) a été lancée à travers 1.000 points de vente répartis dans 47 villes du Royaume. Selon la même source, ce dispositif vise à rapprocher les produits de la mer des consommateurs et à garantir leur accessibilité à des prix abordables.

Dans le cadre de cette opération, plusieurs produits de la mer congelés sont proposés à des prix variant entre 17 et 80 dirhams selon les espèces, tandis que la sardine congelée est commercialisée à environ 13 dirhams le kilogramme.

Le Secrétariat d’État souligne enfin que les prix du poisson, y compris ceux de la sardine, demeurent principalement déterminés par la dynamique de l’offre et de la demande sur les marchés.