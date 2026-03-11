Coût de la vie: inquiétude syndicale face à la hausse des prix

Face à l’inflation et à la hausse des prix, l’Organisation Démocratique du Travail (ODT) vient de tirer la sonnette d’alarme et de plaider de nouveau pour la défense du pouvoir d’achat.

«Dans la conjoncture actuelle, marquée par la guerre au Moyen-Orient, l’ODT indique que ses instances dirigeantes suivent la situation géopolitique et ses répercussions sur l’économie mondiale en général, et en particulier l’économie marocaine qui se base sur l’importation de pas moins de 94% de ses besoins en énergie», note Assabah du 12 mars.

Dans ce sillage, l’ODT estime que cette crise liée à l’énergie, au cas où le prix du baril de Brent dépasse les 100 dollars, aggravera l’inflation, qui pourrait dépasser les 6 %. Ce qui aura des répercussions négatives sur les classes moyennes, défavorisée et ouvrière et, par ailleurs, la paix sociale serait menacée.

Le bureau exécutif de l’ODT met les instances gouvernementales face à leurs responsabilités quant à l’augmentation, pendant ce mois du Ramadan, des prix des fruits, des légumes, des viandes rouges et blanches et des poissons, la hausse du coût de la vie et du pouvoir d’achat de la classe moyenne et ouvrière, indique le quotidien.

Il appelle le gouvernement à «assumer ses responsabilités et à mettre en place, d’urgence, une feuille de route pour anticiper la crise liée à l’énergie et protéger la souveraineté énergétique, à travers notamment la mise en place de dispositifs nécessaires pour assurer la couverture d’environ 90 jours de consommation pour la majorité des produits pétroliers», rapporte Assabah.

D’autres mesures concernant les taxes et les douanes devraient également être prises pour atténuer les chocs de la crise de l’énergie, souligne la même source.

Et dans le cadre des mesures anticipatives, l’ODT appelle également à la mise en place d’une cellule ministérielle de crise qui sera placée directement sous la responsabilité du chef du gouvernement en vue d’assurer le suivi de la situation dans le monde pour pouvoir prendre les mesures anticipatives qui s’imposent.