Revue du web. CAN 2025: l’affluence des supporters fait réagir la Toile en marge des rencontres de lundi

Lors du match Angola-Afrique du Sud

Revue du webCAN 2025: l’affluence des supporters fait réagir la Toile en marge des rencontres de lundi; Plus de 50 plaintes individuelles déposées contre Ilyas El Maliki; Vince Zampella, légende du jeu vidéo, décède après un crash en Ferrari... Round-up.

Par La Rédaction
Le 23/12/2025 à 17h45

CAN: l’affluence des supporters fait réagir la Toile en marge des rencontres de lundi.

Ilyas EL Maliki face à une nouvelle vague de plaintes de chauffeurs de taxis.

Drame en Californie: Vince Zampella, légende du jeu vidéo, décède après un crash en Ferrari.

Par La Rédaction
Le 23/12/2025 à 17h45
#CAN 2025#football#maroc#supporters#Ilyas Elmaliki#Vince Zampella#mort

