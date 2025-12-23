Revue du web. CAN 2025: l’affluence des supporters fait réagir la Toile en marge des rencontres de lundi

CAN: l’affluence des supporters fait réagir la Toile en marge des rencontres de lundi.
ℹ️ Pour être totalement honnête, le stade était quasiment vide.— Onze Masr 🇪🇬 (@onzemasr) December 22, 2025
Après 5 minutes de jeu, les portes ont été ouvertes gratuitement.
Résultat : des milliers de Marocains ont pu profiter de la rencontre 🥳🇲🇦 https://t.co/kQRrr8cvj2
Match à la même heure, jour ouvrable. « équipes sans stars ».— GammeDivoirien (@CommeIvoir) December 22, 2025
Tu vois que c’est pas facile non ? https://t.co/7FUPg2tCwd pic.twitter.com/lcsHk4GAi4
41.000 currently in Adrar Stadium according to the Bein commentator. The stadium is almost at 100% Capacity https://t.co/BeaDZCqs48 pic.twitter.com/EXDtj8ZMFd— AFCON 2025 Central (@AfconCentral25) December 22, 2025
L’Afrique est pauvre tout le monde ne peut pas payer un billet de stade c’est pas un indicateur de popularité, la CAN 2024 a battu le record de téléspectateurs avec + 2 milliards de dans le monde ta Coupe Arabe tournait à 450 millions en 2021 ton tweet débile va piquer personne https://t.co/SPtO3sen2L— AL FAËDA 🏴⚔️ (@pastrescausant) December 12, 2025
Mdrrrrr au lieu de profiter de la CAN, Hanif Ben, 38k d’abonnés et journaliste viens parler de la civ en faisant une comparaison… Tu stresses pourquoi concernant l’affluence des stades ? https://t.co/wBPV9Www6b— David🇨🇮 (@DavidCheeky) December 22, 2025
Drame en Californie: Vince Zampella, légende du jeu vidéo, décède après un crash en Ferrari.
We are heartbroken by the loss of Vince Zampella, a creative leader whose work shaped generations of players and helped define what modern shooters and action games could be.— Battlefield (@Battlefield) December 22, 2025
Across a remarkable career, Vince played a foundational role in franchises including Call of Duty,… pic.twitter.com/M2NgyJRWu2
The creator of Call of Duty and Battlefield 6 was killed in a car crash— NEXTA (@nexta_tv) December 23, 2025
Vince Zampella lost control of his Ferrari as it exited a tunnel, crashed into a barrier, and caught fire.
Zampella was driving and died at the scene. The passenger was thrown from the car by the impact and… pic.twitter.com/k87Mz0XrDe
Vince Zampella, creator of Call of Duty, has died in a car crash aged 55— Dexerto (@Dexerto) December 22, 2025
He was best known for his work on the Modern Warfare series pic.twitter.com/xVa4OeWIwv
I cannot believe I am writing this.— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 22, 2025
Vince Zampella, a titan of the video game industry, the co-creator of Call of Duty and co-founder of Respawn Entertainment, not to mention a dear friend, died in a car crash yesterday in Los Angeles. pic.twitter.com/jW3bT88gsE