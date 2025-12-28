Société

Revue du web. Match nul face au Mali: Regragui de nouveau sous le feu des critiques des internautes

Walid Regragui, selectionneur des Lions de l'Atlas.. AFP or licensors

Revue du webMali–Maroc: le nul qui relance le procès des internautes contre Regragui; Polémique: El Grande Toto évite-t-il une collaboration avec Saad Lamjarred?; Jean-Louis Gasset, figure très respectée du football français, est décédé; Fuite d’une conversation téléphonique: ouverture d’une enquête pour tentative d’extorsion visant Ilyas El Malki... Round-up.

Mali–Maroc: le nul qui relance le procès des internautes contre Regragui

Polémique: El Grande Toto évite-t-il une collaboration avec Saad Lamjarred?

Jean-Louis Gasset, figure très respectée du football français, est décédé

Fuite d’une conversation téléphonique: ouverture d’une enquête pour tentative d’extorsion visant Ilyas El Malki

