Revue du web. Match nul face au Mali: Regragui de nouveau sous le feu des critiques des internautes

Mali–Maroc: le nul qui relance le procès des internautes contre Regragui
Après Belmadi il devient ridicule comme Domenech 2010— El Principe (@El_Hombrecito) December 27, 2025
Bravo champion
T’as pas une demande devient mariage ou une voiture à vendre ? https://t.co/SKdeKze1Tg
Je pense que depuis hier je n’ai vu aucun juste milieu sur les analyses que ce soit de la part des Marocains que des non-Marocains d’ailleurs.— Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) December 27, 2025
Le Maroc ne déroulera pas un foot alléchant, on le sait et personne ne l’a fait en Afrique ces dernières années. 1/2 https://t.co/KVS9mPXGpX
🗣️ Tom Saintfiet, sélectionneur du Mali 🇲🇱:— FRMF Xtra (@FRMFXtra) December 27, 2025
« Après les changements, j’ai vu une équipe marocaine 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗦𝗧𝗥𝗨𝗖𝗧𝗨𝗥𝗘. 🇲🇦😳
Je n’ai pas compris l’idée derrière ces choix.
On a été très heureux d’avoir 2 ou 3 occasions. »pic.twitter.com/uViR740ZI3
𝗢𝗡 𝗟𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗟𝗘 #RegraguiOut où on attend la fin de la CAN ? 🇲🇦🤐— Actu Foot Maroc (@ActuFootMaroc) December 26, 2025
• L'unité nationale, coûte que coûte. 👍🏼
• Regragui est trop arrogant, dégage. 👎🏼
Les autres médias 𝗼𝗻𝘁 𝗽𝗲𝘂𝗿𝘀 de la fédé, ils veulent être bien vu, nous on parle 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗣𝗘𝗨𝗣𝗟𝗘. 👥 pic.twitter.com/kIDYTmc3OM
Qu’on m’explique le rôle d’amrabat. Le déplacement de Yamiq.— Bolbol (@aghroumdzit78) December 27, 2025
L’amateurisme de Regragui de ne pas voir ce qu’on voit en direct depuis nos canapés. #RegraguiOut
pic.twitter.com/yltgauBCOg
Polémique: El Grande Toto évite-t-il une collaboration avec Saad Lamjarred?
Jean-Louis Gasset, figure très respectée du football français, est décédé
🕊️🥺 L’hommage 𝗧𝗥𝗘̀𝗦 𝗧𝗢𝗨𝗖𝗛𝗔𝗡𝗧 de Yann M’Vila 🇫🇷 à Jean-Louis Gasset 🇫🇷 :— Actu Foot (@ActuFoot_) December 27, 2025
« 𝘗𝘢𝘱𝘢,
𝘓𝘦𝘴 𝘮𝘰𝘵𝘴 𝘮𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘲𝘶𝘦𝘯𝘵. 𝘔𝘦 𝘥𝘪𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘯'𝘦̂𝘵𝘦𝘴 𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘥𝘦 𝘤𝘦 𝘮𝘰𝘯𝘥𝘦 𝘮𝘦 𝘥𝘦́𝘤𝘩𝘪𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘤œ𝘶𝘳.
𝘝𝘰𝘶𝘴 𝘦́𝘵𝘪𝘦𝘻 𝘣𝘪𝘦𝘯… pic.twitter.com/ofVZW7O7U1
L’Olympique de Marseille a appris avec une immense tristesse le décès de Jean-Louis Gasset. Le club perd aujourd’hui bien plus qu’un entraîneur : il perd un homme de football respecté, un technicien d’expérience, et une figure profondément attachée aux valeurs humaines de ce… pic.twitter.com/KeZgYHugeX— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 26, 2025
Souleymane Diawara rend hommage à Jean-Louis Gasset : "Il parlait à Gourcuff d'une manière, à Chamakh d'une autre, à moi encore d'une autre. Sa fameuse phrase "reprends ta vie de bat*rd' m'a fait monter en puissance. Quel autre entraîneur va te dire de continuer de sortir ?" pic.twitter.com/SJ5UcxAu9Y— After Foot RMC (@AfterRMC) December 26, 2025
💫 Le MHSC a appris ce jour avec une immense tristesse la disparition de Jean-Louis Gasset.— MHSC (@MontpellierHSC) December 26, 2025
Fils de Bernard Gasset, l’un des membres fondateurs du club Pailladin aux côtés du Président Louis Nicollin, Jean-Louis a successivement été joueur, éducateur puis entraîneur de l’équipe… pic.twitter.com/F48lz1CFBT
Fuite d’une conversation téléphonique: ouverture d’une enquête pour tentative d’extorsion visant Ilyas El Malki