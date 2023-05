Retour aux sources: les anciens élèves juifs de l’école Ibn Khaldoun de Meknès replongent dans leurs souvenirs

Ce mercredi 10 mai, à 11h30, sous le soleil de Meknès, une belle ambiance règne à l’école Ibn Khaldoun. Les membres de la communauté juive marocaine se rassemblent avec impatience dans cet établissement appelé autrefois Ecole publique israélite.

Les couloirs résonnent déjà des échos des conversations animées, tandis que les visages s’illuminent de sourires complices. Une excitation contagieuse flotte dans l’air, car chacun se prépare à replonger dans les souvenirs de sa jeunesse passée dans cet établissement historique. C’est une réunion où le passé et le présent s’entremêlent harmonieusement.

«Revenir ici, c’est comme retrouver une partie de moi-même que j’avais laissée derrière. Cette école a été le berceau de mes rêves et de mes aspirations. Je me souviens encore des discussions passionnées dans les salles de classe, des moments de complicité avec mes amis et de l’engagement de nos enseignants à nous encourager à réussir», confie Gabriel Soudry.

Lire aussi : Meknès: voici comment la communauté juive marocaine a célébré la Hilloula des Tsadikim

Les anciens élèves parcourent les couloirs familiers, caressant les murs chargés d’histoire. Chaque salle de classe évoque des souvenirs intenses et des moments marquants. «Je me souviens encore de nos enseignants qui nous ont guidés avec bienveillance et passion. Revenir ici, c’est comme un retour aux sources de ces émotions intenses que j’ai ressenties à l’époque. C’est un rappel de la confiance qu’ils ont instillée en nous, et je suis profondément reconnaissante pour cela», partage Suzanne Amar Cohen, les yeux brillants d’émotion.

Camaraderie, amitiés, souvenirs...

Dan Amar, avec un sourire radieux, ajoute: «Les souvenirs de camaraderie et d’amitié que j’ai forgés ici sont inestimables. Les moments partagés dans cette école ont cultivé des liens indissolubles qui perdurent encore aujourd’hui. C’est incroyable de revivre ces émotions qui m’ont façonné en tant qu’individu. Les rires et les sourires gravés dans ces murs sont une preuve tangible de l’impact durable de mon parcours scolaire.»

Alors qu’ils continuent leur exploration des lieux, les anciens élèves sont envahis par un tourbillon d’émotions. Chaque porte ouverte rappelle les leçons apprises et les liens tissés entre camarades. Des souvenirs d’amitié, de compétitions amicales et de moments de partage. La visite dans la salle de musique éveille des sensations particulières chez certains anciens élèves. Les mélodies mémorables qui résonnaient autrefois dans cet espace leur reviennent à leur esprit.

Une célébration émouvante

La journée se poursuit avec une cérémonie spéciale organisée dans cette même salle de musique. Les anciens élèves se rassemblent pour écouter des chansons interprétées par les nouveaux. C’est un moment de célébration et de gratitude envers cette école qui a façonné leur parcours et leur identité.

Alors que la journée touche à sa fin, les anciens élèves quittent l’école Ibn Khaldoun avec le cœur rempli de joie et de mélancolie. Ils ont pu revivre des moments précieux de leur jeunesse et renouer avec des souvenirs qui étaient restés gravés dans leur esprit. Ce voyage dans le passé a permis à ces membres de la communauté juive marocaine de se reconnecter avec une partie importante de leur histoire.

Cette réunion restera à jamais ancrée dans leur mémoire, témoignant de l’impact profond que l’école Ibn Khaldoun a eu sur leur vie. Ils emportent avec eux les souvenirs de cette journée et continueront à entretenir l’héritage de leur communauté et de leur éducation dans leur vie quotidienne.