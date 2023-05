Un joyau architectural restauré: la synagogue Meier Tolédano Di Tanja inaugurée à Meknès

Sous un soleil radieux, une foule nombreuse de fidèles s’est rassemblée devant la porte de la synagogue Meier Tolédano Di Tanja, communément appelée «Slat Rabbi Baroukh». Des invités de marque, les représentants de la communauté juive et les dignitaires locaux étaient présents. La restauration de la synagogue a été menée dans un souci de préserver l’essence du bâtiment tout en lui insufflant une nouvelle vie.

En franchissant les portes, une atmosphère solennelle et sereine enveloppe les visiteurs. La lumière douce filtrant à travers les vitraux teintés crée un jeu de couleurs envoûtant. Les murs en pierre, autrefois défraîchis par le temps, révèlent désormais une architecture d’une beauté intemporelle.

Les détails sculptés, les arabesques et les vitraux colorés se dressent fièrement, rappelant la grandeur de cette structure historique. L’intérieur de la synagogue est une véritable œuvre d’art qui témoigne de la richesse de l’héritage culturel juif marocain.

Pour marquer l’inauguration de la synagogue Meier Tolédano Di Tanja restaurée, Serge Berdugo, secrétaire général du Conseil des communautés israélites du Maroc, a prononcé un discours émouvant revenant sur l’importance de ce lieu de culte dans le tissu culturel et religieux de la région de Meknès. Il a notammant retracé l’histoire de la synagogue depuis sa création en 1930, mettant en lumière les moments de partage, de prière et de solidarité qui s’y sont déroulés au fil des décennies.

Serge Berdugo a également rendu hommage aux générations de fidèles qui ont maintenu vivante la flamme de la tradition juive à Meknès et a exprimé sa gratitude envers les membres de la communauté qui ont œuvré pour la restauration de ce joyau historique, ainsi qu’à l’ensemble des édiles de la ville de Meknès, sans qui tout ceci n’aurait pas pu être réalisé.

Un lieu de préservation d’un héritage commun

Le secrétaire général du Conseil des communautés israélites du Maroc a, en outre, relevé que ce lieu restauré serait non seulement un espace de culte, mais aussi un lieu de dialogue interreligieux, de partage culturel et de préservation de l’héritage commun. A sa suite, le rabbin Moshe Sebbag a adressé une prière pour la famille royale, soulignant aussi l’importance de la paix, de la compréhension mutuelle et de la coexistence pacifique entre les différentes religions et communautés.

Des images de la synagogue restaurée.

Après la prière, les participants se sont rendus à l’espace muséal dédié au judaïsme. Cette visite a permis de découvrir des documents et des objets d’une grande valeur historique, témoignant de l’histoire riche et des contributions de la communauté juive à Meknès et au Maroc dans son ensemble.

Les moments de convivialité qui ont suivi cette cérémonie ont été marqués par des sourires radieux et des conversations animées. Toutes les générations se sont réunies, jeunes et moins jeunes, pour célébrer ce moment. Les histoires ont été partagées, les souvenirs ont été ravivés, et une nouvelle énergie a été insufflée dans les murs de la synagogue restaurée.