Réseau d’immigration clandestine: des ressortissants indiens arrêtés à l’aéroport de Casablanca

C’est un coup de filet comme rarement il en arrive au Maroc. Les services de la gendarmerie de l’aéroport Mohammed V à Casablanca viennent de démanteler un réseau soupçonné de faciliter l’immigration clandestine de ressortissants indiens vers l’Europe.

C’est Assabah qui rapporte les détails de cette affaire dans son édition du vendredi 19 janvier. Le journal explique que les services de la gendarmerie ont reçu des informations sur la présence au Maroc d’un réseau qui faciliterait l’immigration clandestine de ressortissants indiens vers le vieux continent. L’enquête alors ouverte a permis d’interpeller deux candidats au niveau de la porte d’entrée de l’aéroport Mohammed V. Ils étaient munis de passeports, mais également de cachets pouvant servir à la falsification de visas Schengen.

Cette arrestation, ajoute Assabah, a par la suite conduit à l’arrestation de cinq autres candidats à l’immigration, qui louaient un appartement à Deroua, non loin de l’aéroport. Ils attendaient vraisemblablement le bon moment pour tenter leur chance.

D’après les données obtenues par le quotidien, toutes les personnes arrêtées sont de nationalité indienne. Ils sont âgés de 23 à 31 ans et avaient quitté l’aéroport de New Delhi entre le 22 et 29 décembre dernier. Une fois au Maroc, ils ont loué il y a cinq jours un appartement via un site dédié.

Assabah rapporte que cette affaire a relancé la demande insistante des habitants de Deroua de création d’une délégation de la sûreté nationale dans cette petite ville qui fait partie de la province de Berrechid. Une construction a été mise à la disposition de la DGSN par le Conseil communal. Cette dernière, ajoute le quotidien, a même diligenté sur le terrain plusieurs commissions pour travailler sur ce projet, qui n’a pas encore été concrétisé.