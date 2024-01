Immigration irrégulière: les FAR interceptent plus de 1.000 candidats à Nador, M’diq et Fnideq

Un migrant pénètre de force à Ceuta, le 30 août 2019 après avoir pris d'assaut une clôture de barbelés avec le Maroc. AFP or licensors

Au niveau de la ville de Nador, ces unités des Forces armées royales (FAR) ont procédé à l’interception d’un total de 175 candidats à l’émigration irrégulière de différentes nationalités (algérienne, marocaine, tunisienne et yéménite), indique un communiqué de l’état-major général des FAR.

Elles ont également participé, lors d’opérations d’assainissement mixte, effectuées au niveau des villes précitées, à l’interception d’un total de 935 candidats à l’émigration irrégulière, qui s’apprêtaient à quitter le Maroc vers l’Espagne, précise la même source.