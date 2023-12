Immigration clandestine: un réseau dirigé par une femme démantelé près d'Agadir

La gendarmerie royale relevant de Sidi Bibi au sud de la ville d'Agadir a neutralisé un réseau qui s'active dans l'immigration clandestine composé de quatre membres et dirigé par une femme.. DR

La lutte contre l’immigration clandestine et le trafic des êtres humains se poursuit. Dans la région d’Agadir, les services de la Gendarmerie royale viennent de démanteler un réseau qui s’active dans ce domaine.

Selon le quotidien Assabah qui rapporte l’information dans son édition du jeudi 28 décembre, la brigade mobile de la gendarmerie relevant de Sidi Bibi au sud de la ville a neutralisé ce réseau composé de quatre membres et dirigé par une femme qui a, jusque-là, pu se soustraire à la justice, malgré le fait qu’elle fait l’objet d’au moins six mandats d’arrêt au niveau national et a déjà fait beaucoup de victimes.

L’opération du démantèlement de ce réseau a débuté il y a environ une semaine, précise le quotidien. Le point de départ fut l’interception d’une embarcation avec à son bord des candidats à l’immigration clandestine au moment où ils allaient prendre le large au niveau de la plage de Sidi Toual Tikkad, dans les environs d’Agadir. Ces candidats, dont des femmes, ont été arrêtés par la gendarmerie. L’embarcation, les équipements et le matériel de sauvetage à bord ont été saisis, ajoute Assabah.

Parmi les personnes arrêtées, se trouvait l’un des organisateurs soupçonné de faire partie du réseau démantelé et qui opère au large des côtes de la région Souss-Massa. Les investigations ont permis de localiser la cheffe du réseau dans sa résidence à Agadir. Cette dernière a été arrêtée avec d’autres membres de son réseau.

Avec le concours de la police judiciaire et la contribution de différents corps de sûreté, les membres du réseau ont été interpellés et mis en détention provisoire à la disposition des services de la police judiciaire à Inezgane. Une enquête a par la suite été ouverte sous la supervision du Parquet afin de déterminer l’étendue de l’activité de ce réseau criminel.

D’après le quotidien, la femme cheffe du réseau devrait répondre de plusieurs chefs d’inculpation. Il s’agit, entre autres, de formation d’une bande criminelle spécialisée dans l’immigration clandestine et de trafic des êtres humains.

Par ailleurs, poursuit le quotidien, les mêmes services de la police judiciaire ont pu démanteler, la semaine dernière, un autre réseau d’immigration illégale. Une vingtaine de candidats à l’immigration clandestine ont été interpellés et trois organisateurs arrêtés. Les services de police ont saisi une embarcation pneumatique de type Zodiac, trois véhicules ainsi que des smartphones et d’importantes sommes d’argent.