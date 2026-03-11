Réouverture partielle de la circulation aux véhicules légers sur la route nationale reliant Aïn Aouda et El Brachoua

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau informe les usagers de la route que, suite à la baisse du niveau des eaux de l’oued Korifla, il sera procédé, à compter de mercredi, à la réouverture partielle de la route nationale n°25 reliant Aïn Aouda à El Brachoua, au niveau de l’ouvrage d’art franchissant l’oued Korifla, à la circulation des véhicules légers et pendant uniquement la période du jour, de 06h00 à 19h00.

La déviation demeurera maintenue pour les poids lourds ainsi que pour les véhicules légers durant la nuit, via la route provinciale n°4301 reliant la route nationale n°25 à Merchouch, puis via la route provinciale n°4303 en direction de la commune d’El Brachoua, fait savoir le ministère dans un communiqué.

La circulation normale sera rétablie dès que le niveau des eaux au niveau de l’ouvrage aura suffisamment baissé, permettant ainsi le retour à des conditions d’exploitation normales, ajoute la même source.

À cet effet, il est demandé aux usagers de la route de faire preuve de vigilance et de respecter la signalisation provisoire mise en place, afin de garantir les meilleures conditions de sécurité.