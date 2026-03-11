Société

Réouverture partielle de la circulation aux véhicules légers sur la route nationale reliant Aïn Aouda et El Brachoua

Une route barrée. (Photo d'illustration)

Après la décrue de l’oued Korifla, la circulation reprend partiellement sur la route nationale n°25 entre Aïn Aouda et El Brachoua. Les véhicules légers peuvent à nouveau emprunter l’ouvrage d’art durant la journée, tandis que les poids lourds restent orientés vers un itinéraire de déviation.

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/03/2026 à 17h31

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau informe les usagers de la route que, suite à la baisse du niveau des eaux de l’oued Korifla, il sera procédé, à compter de mercredi, à la réouverture partielle de la route nationale n°25 reliant Aïn Aouda à El Brachoua, au niveau de l’ouvrage d’art franchissant l’oued Korifla, à la circulation des véhicules légers et pendant uniquement la période du jour, de 06h00 à 19h00.

La déviation demeurera maintenue pour les poids lourds ainsi que pour les véhicules légers durant la nuit, via la route provinciale n°4301 reliant la route nationale n°25 à Merchouch, puis via la route provinciale n°4303 en direction de la commune d’El Brachoua, fait savoir le ministère dans un communiqué.

Lire aussi : La route nationale n°8 entre Fès et Taounate coupée suite au débordement de Oued el-leben

La circulation normale sera rétablie dès que le niveau des eaux au niveau de l’ouvrage aura suffisamment baissé, permettant ainsi le retour à des conditions d’exploitation normales, ajoute la même source.

À cet effet, il est demandé aux usagers de la route de faire preuve de vigilance et de respecter la signalisation provisoire mise en place, afin de garantir les meilleures conditions de sécurité.

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/03/2026 à 17h31
#Route#circulation#Aïn Aouda#El Brachoua

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

La route nationale n°8 entre Fès et Taounate coupée suite au débordement de Oued el-leben

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intempéries: le ministère de l’Équipement et de l’Eau appelle les usagers de la route à faire preuve de vigilance

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Ksar El Kébir: coupure temporaire de la circulation sur la RN1 et la route régionale N°410

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Crue spectaculaire à Chefchaouen, la route nationale n°2 coupée

Articles les plus lus

1
Dans un monde en recomposition: comment les ports marocains deviennent des marqueurs de souveraineté
2
Le Maroc domine très largement le palmarès 2026 des meilleures prépas étrangères aux grandes écoles françaises, établi par «Le Figaro»
3
Dépôts bancaires: pourquoi les Marocains gardent leur épargne disponible
4
N’importe quel drapeau, sauf celui-là
5
La nouvelle trouvaille du régime algérien: le médicament «d’origine sioniste» qui tue au bout de cinq jours
6
Comment la Belgique est devenue le nouveau pilier européen du soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara
7
Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, proposé pour diriger l’Agence française de développement
8
Céréales, fourrages, vergers... Comment les dernières pluies améliorent les perspectives agricoles
Revues de presse

Voir plus