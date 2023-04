Rapport FNUAP: 14% des Marocaines se marient avant l’âge de 18 ans

Dans son rapport sur l’état de la population mondiale (EPM) au titre de l’année 2023, le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) met l’accent sur le droit des femmes à plus d’autonomie reproductive et à disposer pleinement de leurs corps. Les auteurs de l’étude intitulée «Huit milliards d’humains, une infinité de possibilités: Défendre les droits et la liberté de choix» se sont intéressés à la situation de la femme dans plusieurs pays, dont le Maroc. Ils ont ainsi noté qu’en dépit des progrès réalisés aussi bien sur le plan sanitaire que celui social, le mariage des mineurs, les grossesses précoces et la persistance des violences conjugales «mettent en danger les droits des femmes et des filles» marocaines.

22 Marocaines sur 1.000 donnent naissance à l’adolescence

Au Maroc, le mariage des enfants reste un problème majeur. Selon le FNUAP, entre 2006 et 2022, 14% des jeunes filles se sont mariées avant l’âge de 18 ans, soit avant de parvenir à l’âge légal pour le mariage. Le taux de natalité chez les adolescentes âgées de 15 à 19 ans est également préoccupant, avec 22 naissances pour 1.000 filles.

La violence conjugale est aussi pointée du doigt par le rapport, qui relève que 11% des femmes au Maroc déclarent avoir été victimes de violence au cours de l’année 2018.

En revanche, le Maroc a réalisé des progrès notables en termes de parité dans l’éducation. Le FNUAP note que l’indice de parité entre les sexes est de 0,97 dans l’enseignement secondare et de 1 dans l’enseignement supérieur, ce qui indique une parité entre les sexes. Le taux de scolarisation des filles dans l’enseignement présecondaire est de 94%, tandis qu’il atteint 75% dans les niveaux secondaire et supérieur.

Il convient de noter que l’indice de parité entre les sexes (IPS) en matière de scolarisation mesure les progrès réalisés dans la voie de la parité entre les sexes en matière d’apprentissage et d’opportunités éducatives. Une valeur IPS de 1 indique une parité totale entre les sexes, tandis qu’une valeur inférieure à 1 indique une disparité en faveur des hommes.

13% des accouchements se font loin des hôpitaux

D’après le rapport, le Maroc affiche un taux de fécondité de 2,3 enfants par femme et a considérablement amélioré la santé maternelle et infantile. Les chiffres du FNUAP révèlent que le taux de mortalité maternelle est de 72 décès pour 100.000 naissances vivantes. De plus, 87% des naissances dans le pays ont lieu sous la supervision de professionnels médicaux qualifiés.

Concernant la planification familiale, le rapport mentionne que 43% des femmes âgées de 15 à 49 ans utilisent des méthodes contraceptives. Pour celles mariées ou en concubinage, ce taux s’élève à 71%, dont 62% pour les méthodes modernes.

Enfin, le rapport indique que le taux de besoins non satisfaits en matière de planification familiale est de 7% chez l’ensemble des femmes âgées de 15 à 49 ans, et de 11% chez les femmes mariées ou en concubinage du même groupe d’âge.