Société

Ramadan: les autorités redoublent de vigilance pour sécuriser l’approvisionnement des marchés

Dans un marché de fruits et légumes à Fès.. map

À l’approche du mois de Ramadan, les autorités activent un dispositif renforcé de vigilance, de suivi et de contrôle afin d’assurer la disponibilité des produits de base, la stabilité des prix et la protection du pouvoir d’achat des citoyens, tout en luttant contre la spéculation et les pratiques commerciales illicites. Les détails.

Par La Rédaction
Le 22/01/2026 à 15h58

À l’approche du mois de Ramadan 1447 H, une réunion de la commission ministérielle interministérielle chargée de la veille, du suivi de l’approvisionnement des marchés et des prix s’est tenue jeudi 22 janvier 2026 au siège du ministère de l’Intérieur. Ont pris part à cette rencontre le ministre de l’Intérieur, la ministre de l’Économie et des Finances, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le ministre de l’Industrie et du Commerce, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, ainsi que la secrétaire d’État chargée de la Pêche maritime.

Étaient également présents les directeurs généraux de l’Administration des douanes et impôts indirects, de l’Office national des pêches, de l’Office national interprofessionnel des céréales et légumineuses et de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. Les walis des régions, gouverneurs des préfectures et provinces, gouverneurs des arrondissements, secrétaires généraux, responsables des affaires intérieures et économiques, ainsi que les chefs des services déconcentrés concernés ont participé à cette réunion à distance.

Cette rencontre, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes orientations royales visant à protéger le pouvoir d’achat des citoyens, à garantir la disponibilité des produits de base et à assurer la régularité de l’approvisionnement des marchés, notamment à l’approche du mois de Ramadan.

Lire aussi : Le 1er Chaabane 1447 correspondra au mercredi 21 janvier

Elle a également permis d’évaluer la situation de l’approvisionnement et des prix, de renforcer les mécanismes de coordination et de suivi, et d’intensifier les opérations de contrôle et de régulation des marchés, afin de lutter fermement contre toutes les formes de spéculation, de manipulation des prix et de pratiques illégales portant atteinte aux droits des consommateurs ou à leur santé et leur sécurité.

Les données présentées par les responsables des départements ministériels et des institutions concernées, ainsi que les conclusions des rapports et enquêtes menés au niveau des préfectures et provinces, font état d’une situation normale de l’approvisionnement des marchés nationaux.

Les stocks disponibles, la production attendue et l’offre prévue dans les semaines à venir devraient permettre de couvrir les besoins de consommation en produits de base durant le mois de Ramadan et les mois suivants.

Cette situation est le résultat des mesures anticipatives prises par les autorités gouvernementales et les services administratifs compétents, en coordination avec les opérateurs économiques, afin de répondre aux besoins des marchés et d’éviter toute rupture d’approvisionnement, en particulier pour les produits connaissant une forte demande pendant le Ramadan.

Lire aussi : Ramadan 2026: l’offre locale de 160.000 tonnes de dattes suffit-elle à stabiliser le marché?

La réunion a également mis en évidence l’impact positif des importantes précipitations enregistrées récemment dans le pays, qui devraient contribuer, à court et moyen termes, à l’amélioration des rendements agricoles, pastoraux et de la production animale, renforçant ainsi la capacité nationale à approvisionner les marchés en produits essentiels.

Par ailleurs, la reprise attendue de la pêche des petits pélagiques dans plusieurs zones avant le mois de Ramadan, après la période de repos biologique, devrait permettre de renforcer l’offre en produits halieutiques, notamment ceux très prisés durant cette période.

Malgré ces indicateurs jugés rassurants, les participants ont insisté sur la nécessité de maintenir un haut niveau de vigilance, de suivi et de mobilisation de l’ensemble des acteurs économiques, des départements ministériels, des institutions et des organes de contrôle, afin de garantir la continuité de l’approvisionnement des marchés, d’améliorer l’efficacité des systèmes de production, de distribution et de commercialisation, de contenir la hausse des prix et de renforcer les opérations de contrôle, dans l’objectif de protéger les droits des consommateurs, leur pouvoir d’achat, ainsi que leur santé et leur sécurité.

Lire aussi : Ramadan 2026 : les dattes face à la dépendance aux importations

À cet effet, des instructions ont été données à l’ensemble des intervenants, en particulier aux walis et gouverneurs, afin de renforcer la coordination et la veille, de mobiliser toutes les autorités et administrations concernées pour assurer un approvisionnement suffisant et régulier des marchés à travers l’ensemble du Royaume, de détecter et traiter rapidement toute perturbation au niveau de l’approvisionnement ou des circuits de distribution.

Il a également été demandé d’intensifier les interventions des services de contrôle pour veiller au respect des dispositions légales relatives aux prix, à la concurrence et à la protection du consommateur, et de lutter avec rigueur contre la spéculation, le stockage clandestin, l’accaparement et toute pratique commerciale illicite, tout en appliquant les sanctions prévues par la loi et en renforçant la coordination entre les services compétents.

Les autorités ont par ailleurs été appelées à intensifier la communication avec les consommateurs, les professionnels et les acteurs de la société civile, en collaboration avec les associations de protection du consommateur et les médias, afin de sensibiliser les citoyens et de les encourager à adopter des comportements de consommation responsables.

Enfin, il a été décidé de maintenir et d’activer les numéros de contact et les cellules de permanence au niveau des préfectures, provinces et services concernés, pour permettre aux consommateurs de déposer leurs réclamations et de signaler les cas de fraude, de pénurie ou de pratiques commerciales suspectes, avec un traitement rapide et efficace des plaintes en coordination avec les autorités compétentes.

Par La Rédaction
Le 22/01/2026 à 15h58
#Ramadan#Produits alimentaires#Ministère de l'Intérieur#Consommation

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Ramadan 2026: l’offre locale de 160.000 tonnes de dattes suffit-elle à stabiliser le marché?

Médias | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Médias

En présence de plusieurs personnalités, MBC5 dévoile sa grille de Ramadan

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Dakhla: sous les tentes, le jeu du «Sig» anime les soirées entre femmes durant ramadan

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

«Encombrement publicitaire» pendant Ramadan: la HACA plaide pour des pratiques «innovantes et éthiques»

Articles les plus lus

1
Sur instruction du Roi, Nasser Bourita signe la Charte constitutive du Conseil de Paix
2
Amélioration des réserves en eau: pourquoi l’euphorie doit rester mesurée, selon un expert
3
Hausse des frais de scolarité: la colère monte au sein des établissements français au Maroc après les décisions de l’AEFE
4
Algérie: du Sahara à la CAN, chronique d’un pays qui ne perd jamais… sauf face au réel
5
Finale de la CAN: seule une sanction exemplaire du Sénégal peut éviter que l’on assassine une deuxième fois le football
6
Le retour de la pluie au Maroc: le climatologue Mohammed Said Karrouk décrypte les dérèglements climatiques et la fragilité des infrastructures
7
Comment les réserves des barrages ont progressé de 20 points en cinq mois
8
Adieu Maghreb?
Revues de presse

Voir plus