En présence de plusieurs personnalités, MBC5 dévoile sa grille de Ramadan

La chaîne MBC5 a organisé, mardi 7 janvier 2025, une soirée dédiée à la présentation de sa programmation ramadanesque et de sa grille de programmes pour l’année 2026. L’événement a réuni une pléiade d’artistes marocains, de professionnels des médias, d’acteurs de la production audiovisuelle et de l’univers publicitaire, ainsi que plusieurs figures emblématiques de la chaîne.

Parmi les personnalités présentes figuraient l’acteur saoudien Hassan Assiri, les actrices marocaines Hiba Bennani, Nada Hedaoui, Karima Gouit et Salma Salah Eddine, ainsi que les acteurs Assaad Bouab, Abdellah Didane, Rachid Rafiq, Rabii Skalli et Aziz Hattab. Le sélectionneur national des moins de 20 ans, Mohamed Wahbi, ainsi que de nombreux producteurs et annonceurs, étaient également de la partie.

À cette occasion, MBC5 a présenté les grandes lignes de sa vision éditoriale pour 2026, placée sous le slogan «Une nouvelle histoire». Une orientation qui repose sur une identité marocaine moderne et singulière, une approche multi-plateformes et une volonté affirmée de proposer des contenus forts et diversifiés tout au long de l’année, tout en renforçant la proximité avec le public.

Sous les slogans «Nous rassemble» et «Un plaisir à partager», la chaîne a également dévoilé les contours de sa programmation ramadanesque. Celle-ci comprendra de nouvelles productions dramatiques, ainsi que des suites de séries à succès, notamment la deuxième saison de «Rahma», la série «Ana Horra», ainsi que la première saison de la sitcom «Imarat Assaâda», en plus d’autres programmes qui seront annoncés ultérieurement.

La grille 2026 se distinguera aussi par une forte présence de programmes sportifs, en lien avec la couverture des grandes compétitions internationales, notamment la Coupe du monde 2026. Des émissions de divertissement d’envergure, telles que «The Voice Kids», viendront compléter cette offre destinée à un large public.

Abdellah Didane et Karima Gouit ont évoqué leur participation à la deuxième saison de «Rahma», promettant des rebondissements dramatiques inattendus. De leur côté, Hiba Benani et Assaad Bouab ont parlé de leur rôle dans la série «Rass Al Jbel», adaptation marocaine de la série «Al Hayba», attendue durant le prochain mois de Ramadan.

Dans une déclaration à Le360, Mohamed Mostafa, directeur général du marketing et des acquisitions de contenus pour MBC Égypte et Afrique du Nord, a souligné que cette «nouvelle histoire» vise avant tout à renforcer le lien avec le public marocain, qu’il considère comme le cœur de la réussite de la chaîne. Il a également mis en avant la hausse continue des audiences, portée par la complémentarité des chaînes du groupe et le succès de la plateforme de streaming Shahid au Maroc.

De son côté, l’actrice Nada Hdaoui s’est réjouie de sa participation à cet événement, une occasion privilégiée pour découvrir les nouvelles productions prévues pour le Ramadan.