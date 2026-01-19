Société

Le 1er Chaabane 1447 correspondra au mercredi 21 janvier

Le 1er Chaabane de l’an 1447 de l’Hégire correspondra au mercredi 21 janvier, annonce le ministère des Tabous et des affaires islamiques.

Le 19/01/2026 à 19h46

Le mois de Chaâbane de l’an 1447 de l’Hégire débutera mercredi 21 janvier 2026, a annoncé lundi le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Dans un communiqué, le ministère indique avoir observé le croissant lunaire du mois de Chaâbane ce lundi 29 Rajab 1447 de l’Hégire, correspondant au 19 janvier 2026, après le coucher du soleil, ajoutant que «tous les délégués du ministère dans le Royaume et les unités des Forces Armées Royales associées à l’observation ont confirmé la non-observation du croissant lunaire».

De ce fait, poursuit la même source, le mois de Rajab aura compté 30 jours et le 1er Chaâbane correspondra au mercredi 21 janvier 2026.

