Ramadan: les administrations publiques adoptent l’horaire continu

Comme chaque année durant le mois de Ramadan, les horaires de travail au sein des administrations, des établissements publics et des collectivités territoriales connaîtront un aménagement spécifique.

Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration a ainsi annoncé l’adoption de l’horaire continu de 09h00 à 15h00, applicable du lundi au vendredi sur l’ensemble du territoire.

Dans un communiqué, le ministère a souligné que les facilités nécessaires seront accordées aux fonctionnaires et agents afin de leur permettre d’accomplir la prière du vendredi dans de bonnes conditions.