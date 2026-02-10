Société

Ramadan: les administrations publiques adoptent l’horaire continu

Une administration publique. MAP

À l’occasion de Ramadan, les administrations, établissements publics et les collectivités territoriales adopteront un horaire de travail continu allant de 09h00 à 15h00, du lundi au vendredi, a annoncé ce mardi, le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/02/2026 à 16h45

Comme chaque année durant le mois de Ramadan, les horaires de travail au sein des administrations, des établissements publics et des collectivités territoriales connaîtront un aménagement spécifique.

Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration a ainsi annoncé l’adoption de l’horaire continu de 09h00 à 15h00, applicable du lundi au vendredi sur l’ensemble du territoire.

Lire aussi : Ramadan: le Maroc passe à l’heure GMT ce dimanche 15 février

Dans un communiqué, le ministère a souligné que les facilités nécessaires seront accordées aux fonctionnaires et agents afin de leur permettre d’accomplir la prière du vendredi dans de bonnes conditions.

