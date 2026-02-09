Ramadan sur Al Aoula: découvrez le programme

Forte d’une audience de plus de 10 millions de téléspectateurs lors du dernier Ramadan, Al Aoula réaffirme son ambition de proposer des contenus attractifs et engageants. Cette stratégie s’étend désormais au numérique via la plateforme Forja, qui dépasse aujourd’hui le cap des 4,5 millions de téléchargements. Pour cette nouvelle saison, la chaîne mise sur une programmation diversifiée, mêlant œuvres dramatiques, formats familiaux, émissions immersives et documentaires, afin de répondre aux attentes d’un public toujours plus exigeant.

En prime Ftour, la série événement Ôch Tmaa, réalisée par Ayoub Lahnoud, sera diffusée quotidiennement à 19h30. Ce récit intense et émotionnel plonge les téléspectateurs au cœur du quartier marginalisé de Lmnateh pour aborder le sujet sensible du trafic de nouveau-nés. Dans le même créneau, à 20h30, la réalisatrice Safaa Baraka propose Chkoune Kane Igoul, une œuvre mêlant drame et suspense psychologique qui lève le voile sur la violence conjugale et les secrets de famille.

Les amateurs de récits contemporains pourront également suivre Al Mardi à 19h15, une comédie dramatique relatant les péripéties quotidiennes d’un trentenaire attachant. Plus tôt en soirée, à 18h35, la série Attaman explorera les rivalités et les mystères gravitant autour d’une grande entreprise immobilière.

En seconde partie de soirée, la chaîne propose des séries de premier plan comme Seddik, diffusée le lundi à 22h30, qui traite du trouble du spectre autistique à travers le parcours d’un jeune talent dans l’univers de la mode. Le mercredi, à la même heure, Caftan Khadija rend hommage au patrimoine marocain en suivant l’histoire de Leïla, une jeune créatrice de caftans.

Le vendredi soir est réservé au cinéma avec une sélection de téléfilms variés à 22h30. La programmation inclut la comédie familiale Hnya Mbarek o Matouss, centrée sur un jeune homme malchanceux à Marrakech, ainsi que le thriller Chaala, marqué par le suspense et les rivalités en milieu forestier. Les téléspectateurs pourront également découvrir Le Scorpion, une plongée dans l’univers du trafic et des doubles identités, Mode Avion, qui explore la déconnexion numérique au sein du foyer, ou encore Al Hob Al Morr, un drame psychologique traitant des relations toxiques.

Le volet divertissement propose des expériences immersives et interactives, à l’image de Mattihch Ela Lbal 2, animée par Meriem Zaimi le mardi à 22h30, où des célébrités découvrent différents métiers du Royaume. Le jeudi, Morad El Achabi prend les commandes de Maa Lfamila 2 pour un rendez-vous mêlant humour et confidences artistiques, tandis que Jmaatna Zina assure l’ambiance musicale et festive chaque samedi soir pour célébrer le patrimoine national.

Enfin, pour accompagner le quotidien des familles, l’émission Oussrati propose du lundi au samedi à 14h30 un large éventail de conseils pratiques allant de la santé à la nutrition, sans oublier le bien-être et la mise en lumière d’initiatives solidaires.