Culture

Décès de Safia Ziani, grande dame du théâtre et de la télévision

الممثلة صفية الزياني

L'actrice Safia Ziani.

L’actrice Safia Ziani est décédée ce samedi 31 janvier 2026 à Rabat des suites d’une crise cardiaque, à l’âge de 91 ans.

Par Ghania Djebbar
Le 31/01/2026 à 17h28

Le monde artistique marocain est en deuil. Safia Ziani, l’une des grandes dames de la scène nationale, s’est éteinte ce samedi 31 janvier 2026. Selon le comédien Abdelkebir Rgagna, elle a succombé à une crise cardiaque au centre hospitalier Moulay Youssef de Rabat, où elle a rendu son dernier souffle.

Dans un message publié sur Facebook, Abdelkebir Rgagna a salué la mémoire de celle qu’il décrit comme «une grande figure artistique» ayant marqué le théâtre, le cinéma et la télévision par des œuvres «nobles et intemporelles».

Née à Fès en 1935, Safia Ziani s’était imposée au fil des décennies comme l’une des actrices les plus respectées de sa génération, grâce à sa capacité à incarner avec justesse des personnages populaires proches du quotidien des Marocains.

Formée très tôt à l’art dramatique, elle remporte plusieurs concours dans les années 1950 avant d’intégrer, en 1960, l’École nationale de théâtre. Elle y bénéficie de l’enseignement de grandes figures comme Abdallah Chakroun, Abderrahmane Essaïh, Abdessamad Kanfaoui, Tahar Ouaziz, André Voisin et Dominique, peut-on lire sur le site du Festival national du film de Tanger.

Sa carrière la mène rapidement à collaborer avec des noms majeurs du théâtre, notamment Tayeb Seddiki, Tayeb Laalej et Abdessamad Kanfaoui. Elle participe également à des productions radiophoniques et télévisées avec la troupe nationale de la radio, élargissant son registre artistique.

Lire aussi : Le comédien Abdelkader Moutaa est décédé

Au cinéma, Safia Ziani s’illustre dans des œuvres marocaines et internationales. Elle travaille avec Jilali Farhati dans Les enfants de la plage perdue et Mémoire en détention, avant de rejoindre des productions françaises comme La Nuit sacrée, adaptation du roman de Driss Chraïbi, où elle incarne une nourrice. Elle prend aussi part à une grande production italienne dans le rôle de la nourrice du Pharaon III.

Mais c’est à la télévision qu’elle conquiert un large public. Son talent comique et sa spontanéité font d’elle une actrice particulièrement appréciée. Elle marque de nombreuses séries à succès, dont Hdidane, Jouha Ya Jouha (deuxième saison), Al Warith, Al Wassia et la série culte Lalla Fatima.

En octobre 2024, Tanger avait honoré l’actrice lors de la 24ème édition de son Festival national du film, consacrant une carrière exemplaire marquée par la passion et la constance.

#Décès#Actrice

Culture

Société

Culture

