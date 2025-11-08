Décès de Sion Assidon: les conclusions de l’autopsie révélées par le parquet

Le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Casablanca a annoncé, dans un communiqué, qu’en date du 7 novembre 2025, le parquet a été informé du décès de Sion Assidon. Dans le cadre de l’enquête qu’il supervise, il a ordonné une autopsie confiée à un comité médical composé de trois médecins légistes spécialisés.

Le procureur a précisé que les résultats de l’enquête ont établi que le décès était dû à des complications infectieuses consécutives à une blessure traumatique à la tête, ayant entraîné une hémorragie méningée, des contusions cérébrales et une fracture du crâne.

La même source a ajouté que ces conclusions renforcent l’hypothèse d’une chute de la victime depuis un escalier pendant qu’elle procédait à la taille de son jardin, ce qui est corroboré par les premiers résultats de l’enquête. Le parquet prendra la décision juridique appropriée dès la fin des investigations.

Le communiqué rappelle également que, conformément au communiqué du parquet en date du 19 août 2025 relatif à Sion Assidon, qui avait alors été retrouvé inconscient à son domicile avant d’être transporté à l’hôpital, le parquet avait donné à ce moment-là des instructions à la police judiciaire pour mener une enquête sur cet incident, dont les conclusions avaient été portées à la connaissance du public en temps voulu.