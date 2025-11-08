Société

Décès de Sion Assidon: les conclusions de l’autopsie révélées par le parquet

Sion Assidon.

Dans un communiqué, le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Casablanca indique que le décès de Sion Assidon résulte de complications infectieuses consécutives à une blessure traumatique à la tête. Les détails.

Par La Rédaction
Le 08/11/2025 à 10h09

Le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Casablanca a annoncé, dans un communiqué, qu’en date du 7 novembre 2025, le parquet a été informé du décès de Sion Assidon. Dans le cadre de l’enquête qu’il supervise, il a ordonné une autopsie confiée à un comité médical composé de trois médecins légistes spécialisés.

Le procureur a précisé que les résultats de l’enquête ont établi que le décès était dû à des complications infectieuses consécutives à une blessure traumatique à la tête, ayant entraîné une hémorragie méningée, des contusions cérébrales et une fracture du crâne.

Lire aussi : Le militant des droits humains Sion Assidon est décédé

La même source a ajouté que ces conclusions renforcent l’hypothèse d’une chute de la victime depuis un escalier pendant qu’elle procédait à la taille de son jardin, ce qui est corroboré par les premiers résultats de l’enquête. Le parquet prendra la décision juridique appropriée dès la fin des investigations.

Le communiqué rappelle également que, conformément au communiqué du parquet en date du 19 août 2025 relatif à Sion Assidon, qui avait alors été retrouvé inconscient à son domicile avant d’être transporté à l’hôpital, le parquet avait donné à ce moment-là des instructions à la police judiciaire pour mener une enquête sur cet incident, dont les conclusions avaient été portées à la connaissance du public en temps voulu.

Par La Rédaction
Le 08/11/2025 à 10h09
#Sion Assidon#Décès#Parquet#Autopsie

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Le militant des droits humains Sion Assidon est décédé

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Sion Assidon retrouvé inanimé à son domicile: le parquet dévoile de nouveaux éléments

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Lutte contre la corruption: Sion Assidon refuse la main tendue du PJD

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Un faux représentant du parquet arrêté à Casablanca pour tentative de manipulation judiciaire

Articles les plus lus

1
Lancement officiel de la 5G au Maroc: ce qui va changer
2
Sabrina Sebaihi, la députée française pro-Polisario qui fait passer l’Algérie avant la France
3
Résolution 2797 vue par Alger: anatomie d’un déni politique
4
Pour ne pas oublier
5
Résolution 2797 sur le Sahara: isolement ou capitulation, le dilemme du régime d’Alger
6
Luxury All-Inclusive: le Maroc entre dans le cercle fermé du luxe immersif grâce à une collaboration stratégique entre le Groupe Alliances et Rixos Hotels
7
Maroc Telecom active la 5G et inaugure une nouvelle ère du numérique
8
Santé: visite guidée au CHU international Mohammed VI de Rabat, emblème d’une nouvelle ère d’infrastructures modernes et intelligentes
Revues de presse

Voir plus