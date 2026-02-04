Ramadan 2026 sur 2M: «Bnat Lalla Mennana» de retour pour une saison 3

La série Bnat Lalla Mennana de retour sur 2M pour une saison 3.

À l’occasion du Ramadan 2026, la chaîne 2M dévoile une grille de programmes riche et fédératrice, plaçant la production nationale au cœur de son offre. Fictions inédites, sitcoms, téléfilms, divertissements, émissions culinaires et rendez-vous spirituels viendront rythmer les soirées des Marocains, dans un esprit de partage et de convivialité.

Temps fort de cette programmation: le retour très attendu de la série culte «Bnat Lalla Mennana», qui signe une troisième saison événement, diffusée quotidiennement à 18h40, juste après la rupture du jeûne.

Vingt ans après les événements de la saison 2, la famille de Lalla Mennana se retrouve à Chefchaouen pour une nouvelle étape de son histoire. Réalisée par Chaouki El Oufir, la série conserve son casting emblématique, réunissant Saadia Azgoune, Samia Akarriou, Nora Skalli, Saadia Ladib, Narjiss El Hellak, Adil Abatorab, Driss Roukh, Yassine Ahejjam et Abdellah Didane, promettant nostalgie, émotion et renouveau.

«2M réaffirme sa volonté de rassembler l’ensemble des Marocains autour de productions nationales de qualité, en valorisant le savoir-faire et la créativité des professionnels marocains, dans l’esprit de partage qui caractérise le mois de Ramadan» déclare Salim Cheikh, directeur général de 2M dans un communiqué de la chaîne.

En Prime time

Dès 18h25, les téléspectateurs retrouveront «Yawmiyat Mahjouba wa Tibariya», capsule humoristique réalisée par Mourad El Khaoudi, avec Dounia Boutazout, Sahar Seddiki et Tarik Boukhari. À 19h25, place à «Hikayate Chama», une série signée Brahim Chkiri, portée par Boutayna El Yaagoubi, qui explore l’ascension d’une conteuse au cœur d’un univers traversé par les rivalités et les complots. La tranche Ftour se clôturera à 20h10 avec le feuilleton turc à succès «Hadik Hyati», adapté aux horaires du mois sacré.

Dès 21h45, 2M propose une programmation diversifiée tout au long de la semaine. Les lundis seront marqués par la série dramatique «Al Berrani» de Driss Roukh, tandis que les mardis feront place aux derniers primes de «Ahssan Pâtissier Célébrités». Les mercredis seront consacrés aux téléfilms, avec une sélection éclectique incluant «Al Warta», «Mamat», «Mimi w L’Bac», «Chahr L’3assal» et «Ould Nass».

Les jeudis, la série «Lilli Touil» plongera les téléspectateurs dans les coulisses du monde des médias et de l’influence digitale.

Le samedi, Taliss retrouvera son public avec «Aire de repos», tandis que le dimanche sera dédié à la mini-série humoristique «Ba Lahbib», portée par Abdellah Ferkous.

La programmation ramadanesque de 2M s’étend également en journée avec la série d’animation «Marocains du ciel», l’émission culinaire «Chef f Darou» animée par Leïla Chouay, ainsi que des rendez-vous religieux tels que «Al Islam Amal wa Soulouk» et «Mawahib Attajwid ».