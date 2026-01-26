Ramadan: toutes les mosquées prêtes à accueillir les fidèles, assure Ahmed Taoufiq

Toutes les mosquées sont prêtes à accueillir les fidèles durant le mois de Ramadan dans de bonnes conditions, a assuré lundi Ahmed Taoufiq, ministre des Habous et des Affaires islamiques, devant le Parlement.

Répondant à des questions orales à la Chambre des représentants, le ministre a affirmé que son département a pris l’ensemble des mesures nécessaires afin de permettre aux fidèles d’accomplir les prières dans les mosquées dans des conditions optimales durant le mois sacré.

Le ministère, a-t-il expliqué, accorde une attention particulière au domaine des mosquées, compte tenu de la place spirituelle et sociétale qu’occupe cette institution dans la vie des citoyens. Pour l’accueil des fidèles pendant le Ramadan, le département a, selon lui, intensifié ses efforts afin de garantir l’exercice des rites religieux dans une atmosphère de quiétude et de sérénité.

Ahmed Taoufiq a précisé que son ministère a entrepris d’importantes opérations d’entretien et de réhabilitation. Celles-ci ont concerné notamment le tapissage de 902 mosquées et leur équipement en aspirateurs électriques, l’organisation de vastes campagnes de nettoyage, ainsi que l’externalisation des missions de gardiennage et de nettoyage au profit de 280 mosquées, pour un coût global de 40,5 millions de dirhams. À cela s’ajoute l’aménagement des espaces extérieurs des mosquées, la prière se déroulant fréquemment à l’extérieur durant le Ramadan.

Le ministre a également évoqué «l’amélioration des conditions de confort à l’intérieur des mosquées», à travers l’équipement d’un certain nombre d’entre elles en chauffe-eau solaires et la garantie de la continuité des services d’eau et d’électricité.

Sur le volet des investissements structurels, Ahmed Taoufiq a indiqué que, depuis 2011, «la réhabilitation de 2.069 mosquées a été réalisée pour un coût global de 3,61 milliards de dirhams». Parallèlement, 553 autres mosquées sont actuellement en cours de réhabilitation, pour un budget de 1,16 milliard de dirhams. En outre, 176 mosquées se trouvent en phase d’études et d’autorisations, pour une enveloppe estimée à environ 193 millions de dirhams.

Au total, environ 1.458 mosquées restent encore fermées pour réhabilitation, mobilisant un budget d’investissement conséquent. «S’il existe encore des mosquées fermées, c’est soit parce que les travaux ne sont pas encore achevés, soit parce qu’il y a un véritable problème quelque part», a conclu le ministre.

À quelques jours du début du Ramadan, le message se veut clair: entre entretien courant, investissements lourds et gestion logistique, l’État entend faire des mosquées des espaces pleinement fonctionnels, capables d’absorber l’affluence spirituelle du mois sacré sans heurts ni improvisation.