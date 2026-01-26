Société

Ramadan: toutes les mosquées prêtes à accueillir les fidèles, assure Ahmed Taoufiq

Ahmed Taoufiq, ministre des Habous et des Affaires islamiques, devant le Parlement, le 26 janvier 2026. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 26/01/2026 à 19h27

VidéoÀ l’approche du mois sacré, le ministère des Habous et des Affaires islamiques se veut rassurant. Devant le Parlement, Ahmed Taoufiq a détaillé un dispositif logistique et financier conséquent destiné à garantir aux fidèles des conditions de prière sereines et dignes durant le Ramadan.

Toutes les mosquées sont prêtes à accueillir les fidèles durant le mois de Ramadan dans de bonnes conditions, a assuré lundi Ahmed Taoufiq, ministre des Habous et des Affaires islamiques, devant le Parlement.

Répondant à des questions orales à la Chambre des représentants, le ministre a affirmé que son département a pris l’ensemble des mesures nécessaires afin de permettre aux fidèles d’accomplir les prières dans les mosquées dans des conditions optimales durant le mois sacré.

Le ministère, a-t-il expliqué, accorde une attention particulière au domaine des mosquées, compte tenu de la place spirituelle et sociétale qu’occupe cette institution dans la vie des citoyens. Pour l’accueil des fidèles pendant le Ramadan, le département a, selon lui, intensifié ses efforts afin de garantir l’exercice des rites religieux dans une atmosphère de quiétude et de sérénité.

Ahmed Taoufiq a précisé que son ministère a entrepris d’importantes opérations d’entretien et de réhabilitation. Celles-ci ont concerné notamment le tapissage de 902 mosquées et leur équipement en aspirateurs électriques, l’organisation de vastes campagnes de nettoyage, ainsi que l’externalisation des missions de gardiennage et de nettoyage au profit de 280 mosquées, pour un coût global de 40,5 millions de dirhams. À cela s’ajoute l’aménagement des espaces extérieurs des mosquées, la prière se déroulant fréquemment à l’extérieur durant le Ramadan.

Le ministre a également évoqué «l’amélioration des conditions de confort à l’intérieur des mosquées», à travers l’équipement d’un certain nombre d’entre elles en chauffe-eau solaires et la garantie de la continuité des services d’eau et d’électricité.

Lire aussi : À l’école des artisans Ep-13: les secrets de la restauration des zelliges de la mosquée Hassan II de Casablanca

Sur le volet des investissements structurels, Ahmed Taoufiq a indiqué que, depuis 2011, «la réhabilitation de 2.069 mosquées a été réalisée pour un coût global de 3,61 milliards de dirhams». Parallèlement, 553 autres mosquées sont actuellement en cours de réhabilitation, pour un budget de 1,16 milliard de dirhams. En outre, 176 mosquées se trouvent en phase d’études et d’autorisations, pour une enveloppe estimée à environ 193 millions de dirhams.

Au total, environ 1.458 mosquées restent encore fermées pour réhabilitation, mobilisant un budget d’investissement conséquent. «S’il existe encore des mosquées fermées, c’est soit parce que les travaux ne sont pas encore achevés, soit parce qu’il y a un véritable problème quelque part», a conclu le ministre.

À quelques jours du début du Ramadan, le message se veut clair: entre entretien courant, investissements lourds et gestion logistique, l’État entend faire des mosquées des espaces pleinement fonctionnels, capables d’absorber l’affluence spirituelle du mois sacré sans heurts ni improvisation.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 26/01/2026 à 19h27
#Ramadan#Mosquée#Ministère des Habous et des Affaires islamiques#Ahmed Toufiq#Parlement marocain#Parlement#chambre des représentants#réhabilitation

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Ramadan: les autorités redoublent de vigilance pour sécuriser l’approvisionnement des marchés

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

«Le véritable héritage du prophète, c’est l’amour de son prochain»: la mosquée Mohammed VI d’Abidjan célèbre Al-Mawlid Annabaoui

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Mosquée Hassan II de Libreville: la Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains célèbre Al-Mawlid Annabaoui

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Espagne: la mosquée-cathédrale de Cordoue, joyau de l’art andalou, réchappe à un incendie

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

À Sijilmassa, la plus ancienne mosquée médiévale du Maroc ressurgit des sables

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le Roi accomplit la prière de l’Aïd Al-Adha à la mosquée Hassan II à Tétouan

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Mosquée de Tinmel: la restauration reprend après le séisme de 2023

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

La plus ancienne mosquée du Maroc se trouve à Charafat, près de Chefchaouen, la voici

Articles les plus lus

1
Algérie: dos au mur, le clan présidentiel tente de désamorcer la crise avec les généraux
2
Voici comment les retenues des barrages ont augmenté de 671 millions de m³ en quatre jours
3
À vouloir trop en faire, Alger finit par montrer son vrai visage
4
Une victoire molle
5
Record: les barrages dépassent 50% de taux de remplissage
6
«Tebboune est un voyou», dixit France 2
7
Fès submergée de beauté: l’oued Al-Jawahir renaît sous les pluies et fait de la médina une «Venise miniature»
8
Ksar El-Kébir: les travaux du Centre fédéral de formation des joueurs de football avancent à grands pas
Revues de presse

Voir plus