Rabat: «Welcome to Morocco, kingdom of football», ces graphismes urbains qui témoignent de l’imminence de la CAN

Les signes annonciateurs de la CAN 2025 sont visibles à travers les rues de Rabat (Y.Mennan/Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 06/12/2025 à 10h48

VidéoÀ Rabat, l’une des six villes hôtes de la Coupe d’Afrique des Nations, dont le Maroc accueillera l’édition 2025 du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, les signaux de l’événement se multiplient à mesure que l’échéance approche. Habillages urbains, messages de bienvenue et dispositifs aux couleurs de la compétition s’installent dans l’espace public, annonçant une capitale déjà en mode CAN.

Au-delà de l’asphaltage des artères, du réaménagement de certaines voies et des opérations d’entretien des parcs et espaces verts, un marqueur saute désormais aux yeux à Rabat: le compte à rebours de la CAN 2025 s’affiche sur le tramway Rabat-Salé.

À l’initiative de la wilaya de Rabat et de la Société du Tramway, relevant de l’Agence pour l’aménagement de la Vallée du Bouregreg, les rames rouge et verte ont été habillées d’un dispositif de communication aux couleurs de la plus prestigieuse compétition de football du continent. On y retrouve une série de symboles graphiques associés à l’événement, au premier rang desquels le trophée que se disputeront 24 sélections, accompagné d’un message d’accueil explicite: «Welcome to Morocco».

Le tramway met également à l’honneur les six villes hôtes de la compétition — Rabat, Casablanca, Tanger, Agadir, Fès et Marrakech — tout en adressant un clin d’œil appuyé à la CAF, organisatrice de l’Africa Cup of Nations Morocco 2025, dont l’intitulé apparaît en caractères largement visibles.

Les signes annonciateurs de la CAN 2025 sont visibles à travers les rues de Rabat (Y.Mennan/Le360).

Dans la capitale, le dispositif ne se limite pas aux transports. Les artères sont jalonnées de panneaux d’affichage grand format, déclinant en trois langues — arabe, français et anglais — des formules de bienvenue destinées aux visiteurs. La façade de la gare ferroviaire de Rabat-Agdal s’inscrit, elle aussi, dans cette mise en scène: de grandes lettres blanches sur fond rouge y annoncent «Welcome to Morocco» et «Kingdom of football», comme un manifeste visuel de l’ambition du Royaume.

Dans les rues de Rabat, l’enthousiasme gagne déjà les supporters. Interrogé par Le360, Jamal Rajraji, écharpe aux couleurs nationales autour du cou, se dit confiant quant aux chances de la sélection nationale, à laquelle il n’hésite pas à prédire le sacre final.

