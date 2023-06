Rabat: une délégation israélienne visite le nouvel Hôpital Moulay Youssef

Les ministres marocain et israélien de la santé Khalid Aït Taleb et Moshe Arbel, le 16 juin 2023 à Rabat.

Une délégation israélienne, composée de médecins et d’experts médicaux, a visité le nouvel Hôpital Moulay Youssef de Rabat pour définir la nature de la future coopération bilatérale qu’Israël et le Maroc devraient établir en matière de santé publique, a appris Le360 de source autorisée. Cette activité a été entreprise dans le cadre de la visite, depuis le vendredi 16 juin à Rabat, du ministre israélien de la Santé et de l’Intérieur Moshe Arbel.

La délégation israélienne qui s’est rendue à l’Hôpital Moulay Youssef était conduite par Moshe Bar Siman Tov, directeur général de la santé au ministère israélien de la Santé. Sur place, elle a tenu une réunion avec le secrétaire général Abdelkrim Meziane Belfkih, qui était accompagné par le nouveau directeur du CHU Ibn Sina, le professeur Raouf Mohcine.

Lire aussi : Maroc-Israël: voici le programme de la visite au Royaume du ministre de l’Intérieur et de la santé Moshe Arbel

Au cours de leur visite, les experts israéliens se sont enquis des installations de cet hôpital, après s’être rendus au pavillon des urgences et divers autres services médicaux et chirurgicaux, ainsi qu’aux services techniques et radiologiques. À cette occasion, la partie marocaine a mis en relief les efforts que mène le Maroc pour faire aboutir la réforme du système de santé et de mise à niveau des structures sanitaires, et surtout hospitalières.

De son côté, Moshe Bar Siman Tov a exprimé l’entière disponibilité de son pays à mettre en place un plan de coopération avec le Maroc dans les domaines de la santé et de la protection sociale. Il faut signaler que, ce même vendredi 16 juin, le ministre Khalid Aït Taleb et son homologue israélien Moshe Arbel ont signé un protocole d’entente, qui prévoit le développement du partenariat entre les deux départements.