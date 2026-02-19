Rabat: l’Arabie saoudite octroie un don financier à l’AMSAT en faveur des enfants porteurs de trisomie 21

De gauche à droite: Sami bin Abdullah Al-Saleh, ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite au Maroc, Najib Amor, président de l'AMSAT et Abdelati Habek, président de la Fondation Diplomatique. (Y.Mannan/Le360)

La diplomatie s’est mise au service de l’action sociale le mercredi 18 février à Rabat. Sami bin Abdullah Al-Saleh, ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite au Maroc, a présidé la remise d’un don financier substantiel à l’Association marocaine de soutien aux personnes porteuses de trisomie 21 (AMSAT). Cette contribution, fruit des recettes d’un gala de bienfaisance, a été remise au siège de l’association en présence de Abdelati Habek, président de la Fondation diplomatique.

Lors de cette cérémonie, Abdelati Habek a tenu à rendre un vibrant hommage au prince Moulay Rachid, président d’honneur de l’AMSAT. Il a notamment souligné la haute sollicitude dont le prince entoure les personnes en situation de handicap, ainsi que son engagement constant en faveur des initiatives humanitaires et solidaires dans le Royaume.

Exprimant sa gratitude envers le diplomate saoudien, le président de la Fondation diplomatique a salué une présence personnelle qui témoigne de la réussite de cette action. Selon lui, ce geste constitue un nouveau jalon illustrant la profondeur et l’excellence des relations historiques entre le Royaume du Maroc et celui d’Arabie saoudite.

«Le soutien à de telles initiatives n’est pas seulement un devoir humanitaire, mais un investissement dans l’avenir de nos générations», a précisé la Fondation dans un communiqué, érigeant ce partenariat en modèle de prise en charge et d’intégration sociale.

La visite a également été l’occasion pour la délégation diplomatique de découvrir les installations de ce centre de référence, inauguré par le prince Moulay Rachid en juin 2012. Déployé sur une superficie de 1.000 m², l’établissement propose une prise en charge globale: de la rééducation (orthophonie, kinésithérapie, psychomotricité) à l’accompagnement psychologique et social.

Véritable tremplin vers l’autonomie, le centre dispose d’unités dédiées à l’intégration scolaire ainsi que des ateliers de formation socio-professionnelle orientés vers l’hôtellerie et la cuisine, permettant ainsi aux jeunes de construire un projet de vie digne et inclusif.