Rabat: l’ancienne gare routière de Yacoub El Mansour fait peau neuve

L'ancienne gare routière de Rabat en cours de réaménagement (Y.Mennan/Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 09/12/2025 à 15h45

VidéoAncienne porte d’entrée des flux interurbains, la gare routière «El Kamra» a longtemps structuré la vie commerciale et la mobilité autour de son périmètre. Aujourd’hui, la transformation engagée sur ce foncier stratégique ouvre une nouvelle séquence pour le quartier, dans le cadre des grands chantiers de modernisation de la capitale.

Des travaux de requalification urbaine sont en cours sur le site de l’ancienne gare routière de Rabat, plus connue sous le nom de «Mahattat el Kamra». Délocalisée à proximité du complexe Moulay Abdellah, la gare a laissé derrière elle une emprise foncière d’environ deux hectares, également appelée «Aassara limoune» (presse-agrumes). Dans le cadre du chantier engagé en 2022, la toiture de l’ancienne infrastructure a été préservée, tandis que les abords ont été entièrement démolis, libérant un vaste espace aujourd’hui réaménagé.

Selon des sources concordantes, la wilaya de Rabat envisagerait d’y réaliser une médiathèque de grande envergure, conçue comme un équipement culturel structurant. À ce stade, aucune communication officielle n’a toutefois précisé la nature du projet, annoncé dans le sillage du programme «Rabat, Ville Lumière et Capitale culturelle du Maroc».

#Rabat#Transport routier#Aménagement

