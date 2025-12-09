Rabat: l’ancienne gare routière de Yacoub El Mansour fait peau neuve

Des travaux de requalification urbaine sont en cours sur le site de l’ancienne gare routière de Rabat, plus connue sous le nom de «Mahattat el Kamra». Délocalisée à proximité du complexe Moulay Abdellah, la gare a laissé derrière elle une emprise foncière d’environ deux hectares, également appelée «Aassara limoune» (presse-agrumes). Dans le cadre du chantier engagé en 2022, la toiture de l’ancienne infrastructure a été préservée, tandis que les abords ont été entièrement démolis, libérant un vaste espace aujourd’hui réaménagé.

Selon des sources concordantes, la wilaya de Rabat envisagerait d’y réaliser une médiathèque de grande envergure, conçue comme un équipement culturel structurant. À ce stade, aucune communication officielle n’a toutefois précisé la nature du projet, annoncé dans le sillage du programme «Rabat, Ville Lumière et Capitale culturelle du Maroc».