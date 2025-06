Rabat: gare routière bondée la veille de l’Aïd-al-Adha

Cette année, le roi Mohammed VI, commandeur des croyants, a recommandé aux citoyens marocains de célébrer l’Aïd al-Adha sans sacrifier de moutons dans le but d’encourager la reconstitution du cheptel qui a été affecté par la dure sécheresse.

La gare de Rabat connaît une forte affluence depuis une semaine, comme l’a indiqué son directeur, Youssef Bennani. Il a expliqué que cette ruée de voyageurs a pour but de rejoindre famille et amis pour célébrer ensemble cette fête religieuse. Au cœur du tumulte des allées et venues, Youssef Bennani a affirmé : «Nous restons mobilisés afin de gérer cette dynamique de voyageurs transitant par la gare.»

Un jeune voyageur arrivé de Tanger, en route vers Oued Zem, a exprimé sa déception: il n’a pas pu trouver de transport pour atteindre sa destination finale.

Du côté des tarifs, Mustapha, un chauffeur d’autocar prêt à partir pour Midelt, a affirmé que le prix du ticket reste à 110 dirhams, inchangé par rapport à l’année dernière. Il a précisé que ces prix sont fixés par les autorités.

Ceci dit, s’il y a des véhicules qui viennent occasionnellement en renfort, une augmentation de 20% sur le prix leur est permise. Ces autocars supplémentaires font le voyage retour presque vides, d’où cette autorisation.