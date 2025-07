Rabat: en images, les travaux d’embellissement des abords de la nouvelle salle omnisports

Les travaux d’embellissement de la grande salle omnisports, située sur l’avenue Al Houriya, une artère perpendiculaire à la route côtière reliant le quartier de Yacoub El Mansour à la grande piscine de la capitale, ont été récemment lancés.

Tout au long de cette avenue, des dizaines d’ouvriers s’affairent, équipés d’engins et d’outils, pour installer de nouveaux bancs publics et planter des arbres d’ornement. Limitrophe du grand marché de fruits et légumes, cette voie autrefois négligée s’offre aujourd’hui une véritable cure de jouvence.

Les travaux de construction de la nouvelle salle omnisports de Rabat ont été lancés en mars 2024 par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, via l’Agence nationale des équipements publics (ANEP). Situé dans le quartier El Akkari, à proximité du littoral, ce projet d’envergure s’étend sur 14 hectares et participe à la revalorisation de tout son environnement immédiat.

Dotée d’un terrain de hockey sur glace, cette infrastructure sportive ambitieuse a mobilisé un budget de 246 millions de dirhams. Elle vient s’ajouter aux grands équipements que compte déjà la capitale, aux côtés du complexe Moulay Abdellah, des stades de Moulay El Hassan et d’El Barid, ainsi que de la salle Ibn Sina.