Rabat: arrestation d’un individu pour usurpation de l’identité d’une fonctionnaire du Palais royal

Les éléments de la police judiciaire de Rabat ont interpellé, ce jeudi 1er juin, un individu qui tentait d’escroquer différentes institutions publiques et des entreprises privées en usurpant l’identité d’une fonctionnaire du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie.

Comme le détaille un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), tout était parti de la plainte d’une fonctionnaire du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie, affirmant qu’un individu usurpait son identité et ses fonctions pour tenter de tromper des établissements publics et privés.

Le prévenu se faisait passer pour ladite fonctionnaire, en envoyant des messages SMS à des responsables d’établissements publics et privés, leur demandant d’octroyer divers services et avantages au profit d’une tierce personne, explique que la même source.

Arrestation en flagrant délit

Les éléments de la police judiciaire de Rabat ont arrêté le présumé escroc en flagrant délit, au moment où il s’était présenté dans les locaux d’une institution nationale en prétendant être le bénéficiaire désigné par les faux messages de la fonctionnaire du Palais Royal.

Une enquête est en cours pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et s’enquérir de l’existence d’éventuelles victimes des agissements criminels du prévenu.