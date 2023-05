Des Marocains victimes d’une arnaque au Bitcoin

Plusieurs Marocains ont été victimes d’une arnaque menée par un réseau spécialisé dans les cryptomonnaies. Ce réseau offre en effet ses services à ceux qui veulent spéculer avec les «crypto-actifs», ces actifs numériques virtuels reposant sur la technologie de la blockchain, à travers un registre décentralisé et un protocole informatique crypté.

Ce mardi 9 mai, Assabah révèle que ce réseau dispose d’intermédiaires qui font la promotion de ses services auprès d’individus souhaitant convertir leur argent en crypto-monnaies, en vue de l’utiliser à des fins de spéculation ou pour les utiliser illégalement à l’étranger.

Les crypto-monnaies attirent de plus en plus de personnes, compte tenu des profits en jeu dans les opérations d’achat et de vente en échange d’une somme d’argent, déterminée selon un pourcentage oscillant entre 2% et 5%, en fonction de la transaction, précisent les sources que le journal arabophone a contactées.

Les trois instances de contrôle -l’Office des changes, Bank Al-Maghrib et l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), en l’occurrence- considèrent que les transactions en crypto-monnaie sont illégales. Cette décision n’empêche pas plusieurs Marocains de faure usage des bitcoins afin de faire des profits.

Dirigé par un Français, ce réseau a profité de la volonté de plusieurs Marocains d’investir dans le bitcoin pour les arnaquer. Plusieurs rêveurs se sont ainsi retrouvés victimes de ce réseau grâce à un modus operandi simple: ils proposent aux individus intéressés de s’occuper de l’ouverture de compte et de la conversion de l’argent en échange de commissions.

Selon les sources du journal, les membres du réseau ciblaient des individus riches, en leur promettant de s’occuper de leurs portefeuilles numériques et leur permettant de réaliser des gains en millions de dirhams. Le réseau a arnaqué plusieurs individus, en s’adjugeant pas moins de 35 millions de dirhams.