D’Essaouira à Tanger, ces faux policiers et vrais escrocs… qui finissent en taule

Les services de la Police judiciaire d’Essaouira ont déféré, en fin de la semaine dernière, un faux policier devant le Parquet. Interné à la prison civile de la ville, il sera poursuivi en état de détention.

D’après Al Akhbar qui relaie cette information ce lundi 8 mai, il s’agissait en réalité d’un membre des forces auxiliaires qui s’était fait passer pour un inspecteur de police. Pour mieux faire de l’effet sur ses victimes, il avait exhibé de fausses menottes en plastique et brandissait un jouet pour enfants: un pistolet à eau.

Avant qu’il ne soit démasqué et encerclé par les habitants, en attendant l’intervention de la police pour son arrestation, il semait la terreur dans les cafés et restaurants ainsi que dans certains clubs de sport.

L’homme ciblait tout particulièrement les jeunes qu’il soupçonnait de consommer de la drogue, il se présentait à eux, leur intimait l’ordre de ne pas bouger et se mettait à les fouiller, en veillant à ce que les fausses menottes et le faux pistolet soient bien visibles. Il menaçait ensuite ses victimes d’arrestations et de poursuites, à moins qu’ils ne lui remettent une somme qu’il leur intimait de lui donner.

Le faux policier et vrai escroc a ainsi fait chanter plusieurs jeunes, de même que le gérant de plusieurs cafés et restaurants, qui se sont vus contraints de lui remettre de l’argent pour éviter d’éventuelles poursuites judiciaires.

Finalement démasqué, et la police alertée, il a été pris en flagrant délit d’usurpation d’une fonction dont les missions sont dévolues par la loi. Placé sous mandat d’arrêt, sur ordre du ministère public, ses supérieurs hiérarchiques du corps constitué auquel il appartenait, les Forces auxiliaires, ont été informés, comme le veut la procédure.

D’après des sources d’Essaouira, que cite le quotidien, cet agent des forces auxiliaires, en poste dans un arrondissement administratif de la ville, était conscient de la gravité de ses actes. Mais il avait tant de problèmes d’argent qu’il n’a pas hésité à se faire passer pour un policier, pour arnaquer les gens et parvenir à ses fins.

Un scénario quasi-similaire a eu lieu à Tanger presque en même temps, relaie Al Akhbar dans un autre article. Cette fois, il s’est agi d’un quidam qui s’est fait lui aussi passer pour un agent de police.

L’individu qui se trouve actuellement lui aussi en détention dans la prison de la ville, a également brandi de fausses menottes et un faux pistolet en plastique devant ses victimes, qu’il menaçait d’arrestation.

La scène, explique le quotidien, s’est produite dans un hôtel de Tanger: cet individu, qui se trouvait en état d’ébriété, s’en est pris aux clients et aux agents de sécurité.

Il n’a pas hésité à brandir son faux pistolet, provoquant la terreur parmi les clients. Les agents de sécurité sont intervenus pour l’immobiliser, et ont immédiatement appelé la police. Embarqué au poste de permanence pour un premier interrogatoire, l’homme a finalement été poursuivi pour «ivresse sur la voie publique», «menaces», «usurpation d’une fonction organisée par la loi», «escroquerie» et «tapage nocturne».