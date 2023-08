Quatre camions marocains bloqués aux frontières du Niger

Alors que la situation s’envenime au Niger, une file d’environ 600 camions, chargés de marchandises, peinent à franchir la frontière, le Bénin ayant pris la décision de fermer ses frontières avec le Niger, conformément à la décision prise par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Quatre camions marocains se trouvent parmi les routiers bloqués aux frontières avec le Niger, apprend Le360 auprès de la Fédération du transport et de la logistique, affiliée à la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

«Le blocage des routiers marocains dure depuis le 6 août. Ils transportaient des produits destinés aux membres de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA)», précise la même source, ajoutant que le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération africaine suit de près leur situation.

Lire aussi : Le coup d’État au Niger a placé la CEDEAO entre le marteau et l’enclume en permettant à Alger de s’immiscer dans la région, selon Tajeddine El Husseini

Habituellement, les routiers marocains atteignent le Niger en traversant le territoire du Burkina Faso. «La voie du Burkina est devenue trop dangereuse, truffée de mines terrestres. Même si on leur a proposé des convois escortés par l’armée, les camionneurs marocains ont préféré emprunter l’itinéraire le plus sûr, quoique plus long, celui transitant par le Bénin», poursuit notre interlocuteur.

Rappelons qu’à l’issue du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation sociopolitique du Niger, tenu à Abuja le jeudi 10 août, la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’institution communautaire a ordonné l’activation de sa force d’attente pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel en République du Niger.