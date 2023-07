Quand brûler le Coran en public devient un acte héroïque!

Après avoir piétiné le Coran, il en brûle des feuilles qu’il a farcies de bacon, filet de porc fumé. Ingénieux!

Et ce, lors de la fête religieuse du sacrifice d’Abraham (à laquelle adhèrent les 3 religions monothéistes), et pendant le grand pèlerinage de La Mecque!

Quelle bravoure! Un Irakien qui a fui son pays pour se réfugier en Suède.

Ce héros de la lâcheté compte refaire son geste face à l’ambassade d’Irak.

Excusez-moi d’être vulgaire: au Maroc, on appelle cette lâcheté «kallaze mine tahte jellaba» ou «kallaze moura al babe». Une personne se pensant courageuse envoie le doigt d’honneur à une autre, mais en cachant sa main sous sa djellaba ou derrière une porte! Geste de poltron!

Fuir son pays pour jouer au héros dans un pays qui permet tous les abus au nom d’une certaine liberté d’expression n’a rien d’héroïque.

Le vrai héros est celui qui reste militer dans son pays pour s’impliquer dans la résistance ou dans l’opposition. S’il s’exile, il mobilise l’opinion internationale, dénonce par sa plume, par son adhésion à des organisations qui peuvent favoriser la sécurité dans son pays et la bonne gouvernance.

S’attaquer à une religion, monothéiste ou autre, relève de l’absurde.

Et quelle ingratitude de la part de cet Irakien qui a été accueilli par un pays et qui sème la haine dans sa population, qui la fracture... En l’exposant aux dangers éventuels de représailles de la part de fanatiques. Ce que je ne souhaite nullement.

Qu’il existe ce genre de héros de la lâcheté n’est pas surprenant. Mais que la Suède le cautionne, c’est insensé!

En janvier dernier, un Suédo-Danois d’extrême droite, Rasmus Paludan, a brûlé le Coran face à l’ambassade de Turquie, à Stockholm, après en avoir brûlé au Danemark sous prétexte de lutter contre l’islamisation.

En fait, la Turquie, membre de l’OTAN, s’oppose à l’entrée de la Suède à l’OTAN. Elle reproche à la Suède d’accueillir des Kurdes sur son territoire et de refuser de les extrader vers la Turquie.

Or, c’est un journaliste qui a initié l’autodafé du Coran. La presse suédoise a rapporté qu’il a des liens directs avec la Russie et le Kremlin. La Russie craint l’adhésion de la Suède à l’OTAN. L’objectif de ce journaliste, à la solde de la Russie, est de faire monter la tension entre la Suède et la Turquie afin que cette dernière bloque l’entrée de la Suède à l’OTAN.

Brûler le Coran devient une arme pour régler des divergences politiques!

Mais le Coran appartient à 2 milliards de musulmans et pas seulement aux 72 millions de turques musulmans.

Toujours en Suède, le 8 février dernier, la police a empêché des manifestants de brûler le Coran, invoquant les risques terroristes. Ce qui a provoqué des débats houleux sur la liberté d’expression.

Les manifestants ont saisi la justice. Le tribunal leur a donné raison en avril dernier, estimant que l’interdiction par la police n’est pas fondée et que la sécurité n’est pas menacée par cet acte.

C’est ce qui a permis à la police d’autoriser la mascarade de l’Irakien le 28 juin.

Ce geste a provoqué la colère de plusieurs pays musulmans et des tensions diplomatiques. Le Maroc a rappelé son ambassadeur en Suède pour une période indéterminée, qualifiant cet acte d’offensant et d’irresponsable.

Des milliers de manifestants ont protesté face à des ambassades de Suède.

Mais attention! Brûler le Coran n’affaiblit pas la foi des musulmans, au contraire!

Cela risque d’attiser la fureur d’organisations extrémistes et, pire, de loups solitaires, incontrôlables quand ils sont blessés dans leurs sentiments religieux. Des exemples dramatiques ont eu lieu ces dernières années où des innocents ont péri alors qu’ils n’avaient rien à voir avec les provocations.

Des bombes humaines dorment. Ne les réveillez pas car même si l’on est contre, on en subit les conséquences. Il ne s’agit pas de se soumettre au terrorisme, mais de ne pas l’exciter.

Il s’agit d’œuvrer pour la paix universelle.

La Suède compte plus de 8% de musulmans (Le Pew Research Center). Parmi ses habitants, 20% sont nés hors de la Suède. La diversité culturelle y est très importante.

C’est donc 8% de sa population qui est visée. Quelle leçon retiendront ses enfants et ses jeunes en termes de tolérance et de respect de la diversité?

Cette jeune population entend les familles commenter ces violences. Elle en gardera une forte rancune et de la haine néfastes pour un pays classé, en 2022, 7ème pays parmi les plus heureux du monde.

Un classement effectué par les Nations unies, avec comme critères les conditions de vie, le développement, le PIB par habitant, l’espérance de vie, la sensation de sécurité et la perception de solidarité nationale.

Les musulmans de Suède se sentiront-ils en sécurité, bénéficiant de solidarité nationale, si des héros de la lâcheté les blessent dans le plus profond de leur identité?

Le Premier ministre suédois a déclaré qu’il n’y a pas de raison d’insulter les gens. Selon le journal Le Point (30/06/23), la police, qui a autorisé cet acte, a annoncé porter plainte contre l’organisateur pour incitation à la haine. Affaire à suivre!

Brûler tout livre sacré ou considéré comme tel est un acte de haine que tous les pays doivent condamner et pénaliser sévèrement.