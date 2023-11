Programme d’aide au logement: des promoteurs sur la liste noire

Une liste noire des sociétés de promotion immobilière aurait été dressée. Elles ne pourraient pas bénéficier du nouveau programme d’aide au logement. Pour cause, le non-respect des normes de qualité dans les logements construits dans le cadre des anciens programmes. C’est ce que rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 2 novembre.

D’après le quotidien, le ministère de l’Habitant aurait donné au département des Finances la liste des promoteurs immobiliers inéligibles au nouveau programme. Le ministère aurait pris cette décision suite à une série d’audits réalisés de ces sociétés de promotion immobilière.

De son côté, le groupe Al Omrane a décidé d’auditer tous les contrats qu’il a signés avec des opérateurs privés portant sur des projets immobiliers qui connaissent des difficultés d’exécution, qu’il s’agisse de chantier en arrêt ou complètement abandonnés dans plusieurs régions du Royaume. Le groupe avait auparavant procédé à une étude qui portait sur les démarches à suivre pour la sélection de ses futurs partenaires ainsi que les normes et les conditions que doivent respecter ces derniers.

C’est que, poursuit le quotidien, le groupe va jouer un rôle central dans ce programme d’aide au logement. Al Omrane est, en effet, impliqué dans ce programme avec pour objectif la fourniture d’un logement décent et abordable dans l’ensemble du territoire national.

Pour ce faire, il a mobilisé ses agences, qui sont au nombre de plus de 70, pour accompagner ce programme à travers l’investissement dans l’aménagement de logements pour les citoyens souhaitent en bénéficier, ainsi que la fourniture de terrains pour les petits et moyens promoteurs immobiliers et les autoentrepreneurs désirant construire et vendre des bâtiments à usage d’habitation.

Dans ce cadre, les agences du groupe vont accompagner le processus d’aide à travers la plateforme dédiée à la gestion de ce nouveau programme qui s’étend sur une période de cinq ans entre 2024 et 2028. Cette plateforme, dont l’entrée en service est prévue pour le mois de janvier prochain, souligne le quotidien, vise à simplifier les procédures, à alléger les démarches et les déplacements des citoyens auprès des administrations et à les accompagner depuis la phase du dépôt de la demande jusqu’à l’acquisition.

Par ailleurs, le Groupe A Omrane prévoit de maintenir, au terme de l’année 2023, le même niveau de production d’unités de logement qu’en 2022, avec notamment la mise en chantier de 13.928 unités de production nouvelle et de 60.123 unités de mise à niveau urbaine. Et ce, malgré un contexte marqué par la persistance d’une conjoncture défavorable.

Le Groupe Al Omrane prévoit également un investissement de plus de 4,44 milliards de dirhams en 2024 et de 4,59 milliards de dirhams en 2025, selon le rapport sur les établissements et entreprises publics accompagnant le projet de loi de finances de l’année prochaine. Selon le même document, conclut le quotidien, à fin juin dernier, le groupe a réalisé des investissements de 2,05 milliards de dirhams contre près de 2,59 milliards de dirhams durant la même période en 2022.