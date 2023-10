Aide au logement: le réquisitoire de la ministre Mansouri contre les samsaras et les promoteurs véreux

La ministre de l’Habitat, Fatima-Ezzahra Al Mansouri, a indiqué qu’elle combattrait les intermédiaires et les spéculateurs osant intervenir dans le nouveau programme d’aide au logement. Sur un ton ferme, la ministre a déclaré qu’elle ne permettrait «à quiconque de s’adonner à des manipulations frauduleuses dans le programme royal de soutien à l’État social» et qu’elle comptait «rompre avec le phénomène des dérogations urbanistiques qui ont causé de graves crises architecturales ayant affecté les plans d’aménagement».

Intervenant lors d’une conférence de presse organisée par le quotidien Assabah vendredi dernier à Rabat, la ministre a indiqué qu’elle ne permettrait à personne d’exploiter les terres agricoles pour les transférer dans le périmètre urbain afin de bénéficier du programme d’aide au logement. «La dérogation qui était basée sur l’acquisition de terres dans le cadre de conventions n’est pas inclue dans ce nouveau programme. Ce programme a été prémuni contre toute manipulation», a martelé Fatima-Ezzahra Al Mansouri.

Elle a également souligné que la relation du ministère avec les citoyens sera directe via une plateforme numérique pour rompre avec la corruption et les intermédiaires. Les agences urbaines accompagneront ce programme et faciliteront les procédures tout en apportant de l’aide aux citoyens qui ne peuvent pas accéder à la plateforme numérique.

Le quotidien souligne que la ministre a précisé que «l’aide directe n’a aucun rapport avec le logement social dont le montant atteint 250 000 dirhams. Je m’opposerai aux magouilles de certains promoteurs immobiliers véreux qui tenteront de transposer l’ancienne formule dans le nouveau programme d’aide au logement». Concernant le rôle que doivent jouer les banques, la ministre a indiqué être en discussion avec les dirigeants de ces institutions pour qu’elles adhèrent à ce programme en facilitant l’octroi des prêts.

Ce programme d’aide au logement est destiné aux Marocains résidant au Maroc ou à l’étranger, qui ne sont pas propriétaires au Maroc et qui n’ont jamais bénéficié d’une aide au logement. Le montant de l’aide est fixé à 100.000 dirhams pour l’acquisition d’un logement dont le prix de vente est inférieur ou égal à 300.000 DH et de 70.000 dirhams pour l’acquisition d’un logement entre 300.000 DH et 700.000 dirhams. Ce programme, conclut la ministre, va coûter au budget de l’État 9,5 milliards de dirhams et n’impactera pas l’aide fournie aux autres secteurs.