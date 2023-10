Aide au logement: les modalités du programme présenté devant le Roi

Présenté devant le Souverain ce mardi 17 octobre 2023 au Palais royal de Rabat par Fatima Ezzahra El Mansouri, ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, le programme d’aide au logement s’étend sur la période 2024-2028.

Les montants de l’aide directe aux acquéreurs ont été fixés en fonction de la valeur du logement, précise La Vie Éco sur son site d’informations.

Le montant de cette aide est fixé à 100.000 dirhams pour l’acquisition d’un logement dont le prix de vente est inférieur ou égal à 300.000 dirhams TTC.

Pour cette catégorie de logement, le tiers de la valeur du bien sera pris en charge par l’Etat.

L’aide proposée sera par ailleurs de 70.000 dirhams, pour l’acquisition d’un logement dont le prix est compris entre 300.000 et 700.000 dirhams TTC.

Selon La Vie Éco, «sont éligibles à ces aides les Marocains résidant au Maroc ou à l’étranger, qui ne sont pas propriétaires au Maroc et qui n’ont jamais bénéficié d’une aide au logement».

Dans un communiqué émis à cette occasion, le Cabinet royal précise que les logements qui font l’objet de ce nouveau programme d’aide seront réalisés dans le respect total des plans d’aménagement en vigueur, en conformité avec les normes techniques et de qualité.

Le Cabinet royal précise qu’en vue de permettre la mise en œuvre du programme d’aide au logement et d’accompagner la rénovation de la planification urbaine et territoriale, 12 agences régionales d’Urbanisme et d’Habitat seront créées, tenant à la fois compte des spécificités de l’espace urbain et du monde rural.

Le Roi Mohammed VI a donc présidé, ce mardi 17 octobre au Palais royal de Rabat, une séance de travail consacrée au secteur de l’habitat et de l’urbanisme. Selon le communiqué du Cabinet royal, «grâce à la Haute Sollicitude Royale, le secteur de l’habitat, notamment social, a connu une évolution favorable et une progression constante. Les programmes aidés par l’Etat, durant les deux dernières décennies, ont permis à des millions de Marocains d’accéder à un logement décent».

Ce nouveau programme se donne pour objectif de renouveler l’approche d’accès à la propriété, en suppléant au pouvoir d’achat des ménages, via une aide financière directe aux acquéreurs.