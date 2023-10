Aide sociale directe: un montant de 500 dirhams minimum par famille

Une nation qui protège ses citoyens les plus vulnérables est une nation forte et unie. Et le Maroc réaffirme sa détermination à renforcer les fondations de l’État social. Une des pierres angulaires de cet engagement est le déploiement progressif de l’aide sociale directe dès la fin de cette année, comme annoncé par le Souverain dans son discours adressé le 13 octobre au Parlement. Le montant de cette aide a été dévoilée hier jeudi à la suite du Conseil des ministres.

Basé sur le système de ciblage du Registre social unifié (RSU), ce programme d’aide sociale directe vise à apporter un soutien financier d’au moins 500 dirhams à chaque famille nécessiteuse, quelle qu’en soit la composition. Il cible ainsi 60% des familles marocaines non couvertes par les régimes de sécurité sociale actuels.

Ce programme s’inscrit notamment dans le deuxième axe du projet de la loi de finances (PLF) 2024 qui met l’accent sur l’État social, notamment à travers la mise en œuvre du chantier royal de la protection sociale. Celui-ci avance à grands pas, avec la généralisation de l’assurance maladie obligatoire (AMO) de base pour les populations les plus vulnérables et, désormais, cette aide financière directe.

Dans son discours adressé le 13 octobre au Parlement, à l’occasion de l’ouverture de la première session de la troisième année législative de la onzième législature, le roi Mohammed VI avait, rappelons-le, annoncé l’activation, dès la fin de cette année, du programme d’aide sociale directe.

Un impact colossal

Il s’agit pour le Souverain de la concrétisation «des valeurs de solidarité sociale que les Marocains portent dans leur ADN». Ce dispositif ne se limitera pas aux seules allocations familiales, puisque d’autres franges nécessiteuses de la société en bénéficieront également, avait précisé le Roi. Il s’agit des enfants en âge de scolarité, des enfants en situation de handicap et des nouveau-nés. Ce programme ciblera aussi les familles pauvres et en situation de précarité, sans enfants en âge de scolarité, et plus particulièrement les ménages ayant à charge des personnes âgées.

L’impact escompté de cette mesure est colossal. Plus qu’une simple assistance financière, il s’agit surtout d’un levier pour rehausser le niveau de vie des familles, combattre la pauvreté, et améliorer les indicateurs de développement social et humain.

Le Roi avait appelé à une mise en œuvre efficace, transparente et équitable de ce programme. Insistant sur l’importance des nouvelles technologies et du RSU pour garantir une distribution adéquate de l’aide, il avait exhorté le gouvernement à assurer une bonne gouvernance du projet.