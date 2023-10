Nadia Fettah présente le PLF 2024 ce vendredi devant les deux Chambres du Parlement en séance plénière

Le grand oral de la rentrée pour Nadia Fettah devant le Parlement aura lieu ce vendredi 20 octobre à 17 heures.

Les présidents des deux Chambres de l’hémicycle, Rachid Talbi Alami et Enaâm Miyara, ont adressé une convocation aux élus et aux conseillers pour écouter l’exposé de la ministre de l’Economie et des finances en séance plénière, et ce, selon les dispositions de l’Article 68 de la Constitution.

Les grandes lignes du PLF 2024 ont été exposées devant le Conseil de gouvernement, tenu hier jeudi, puis adoptées en Conseil des ministres, le même jour, sous la présidence du roi Mohammed VI.

Devant le Souverain, Nadia Fettah a indiqué que le PLF vise la poursuite des réformes lancées et la mise en œuvre des priorités annoncées dans les discours royaux et dans le programme gouvernemental.

La ministre a indiqué que le PLF se base sur des hypothèses tablant sur un taux de croissance de 3,7% en 2024 et un déficit budgétaire dans la limite de 4% du PIB.