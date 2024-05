Procès Bioui-Naciri: la liberté provisoire refusée à vingt-six accusés

Saïd Naciri et Abdenbi Bioui resteront en prison en attendant la suite de leur procès, ouvert le jeudi 23 mai devant la Chambre des crimes financiers près la Cour d’appel de Casablanca. La même chose est valable pour 24 autres co-accusés, qui resteront également poursuivis en détention, alors que seulement deux autres seront poursuivis en état de liberté provisoire.

La décision a été prise par la cour en réponse aux requêtes des avocats de la défense, formulées au début de la première audience de ce procès qui reprendra le 13 juin prochain.

Lire aussi : Procès Naciri-Bioui: une première audience et un report au 13 juin

Dans leurs plaidoiries, les avocats de la défense ont fait valoir que leurs clients réunissaient toutes les garanties nécessaires pour se représenter devant la justice. C’est le cas, arguent-ils, des deux principaux accusés, Abdenbi Bioui et Saïd Naciri, qui gèrent des sociétés et qui ont des familles et des adresses connues de tous.

L’avocat d’une co-accusée, notaire de profession, a quant à lui mis en avant l’état de santé de sa cliente, atteinte d’un cancer, et les problèmes que pose son incarcération pour recevoir ses soins, comportant des séances de chimiothérapie.

Le360 a justement recueilli les explications des avocats dans la vidéo ci-dessous:

Le représentant du parquet a plaidé contre la remise en liberté provisoire des accusés et la cour a suivi son avis, rejetant les requêtes de la défense, à l’exception de celle portant sur la remise à Abdenbi Bioui et à Saïd Naciri d’une copie complète du dossier de l’affaire.