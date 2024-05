Procès Naciri-Bioui: une première audience et un report au 13 juin

Le procès de Saïd Naciri, Abdenbi Bioui et leurs 26 co-accusés s’est ouvert ce jeudi 23 mai devant la Chambre des crimes financiers près la Cour d’appel de Casablanca. L’ancien président du Wydad de Casablanca, l’ex-président de la région de l’Oriental ainsi que les autres accusés étaient arrivés dans les locaux du tribunal vers 11H30.

La salle 8 de la Cour d’appel de Casablanca et ses alentours étaient noirs de monde entre avocats, membres des familles des accusés et journalistes venus suivre ce qui a toutes les chances d’être le procès phare de cette année 2024.

Après vérification de leurs identités respectives et l’enregistrement des noms des avocats qui les défendent, la Cour a décidé de reporter cette première audience au 13 juin prochain, et ce, à la demande de la défense qui a requis un délai supplémentaire pour prendre connaissance du dossier et préparer ses plaidoiries. Ce report permettra aussi à la Cour de trancher au sujet des demandes de poursuites en état de liberté présentées par les avocats des accusés, notamment ceux de Saïd Naciri et Abdenbi Bioui.

Ces derniers ont présenté comme argument le fait que les accusés réunissaient toutes les garanties de se présenter devant la justice, y compris l’éventuel paiement d’une caution. Quant à l’avocat d’une autre accusée, notaire de profession, il a mis en avant l’état de santé détérioré de sa cliente, atteinte d’un cancer.

Pour rappel, le 21 décembre 2023, le juge d’instruction, sur requête du procureur général du Roi près la Cour d’appel de Casablanca, avait décidé de poursuivre 28 personnes dans cette affaire, dont 26 en état d’arrestation et les deux autres en liberté provisoire, avec interdiction de quitter le territoire et confiscation des passeports.