Prisons: les détenus autorisés à recevoir des paniers-repas dès le 2ème jour de Aïd Al-Adha

Le siège de la Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), à Rabat.

Pour préserver les liens entre les prisonniers et leurs familles, la Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a autorisé, de manière exceptionnelle, les détenus à recevoir des paniers de denrées alimentaires dès le 2ème jour de Aïd Al-Adha, soit dès le vendredi 30 juin, et pendant une semaine, indique l’institution dans un communiqué.

Cette mesure concerne aussi les détenus étrangers qui pourraient bénéficier de paniers fournis par les chancelleries de leurs pays d’origine.

Afin d’assurer le bon déroulement de la fête de Aïd Al-Adha, et d’alléger la pression de cette opération sur les fonctionnaires, il a été décidé d’autoriser les visiteurs, durant cette période, à apporter un panier composé uniquement de repas cuits consommables pendant deux jours, sans possibilité de visite familiale, précise toutefois la DGAPR.

Les établissements pénitentiaires offriront toutes les facilités nécessaires aux détenus pour leur permettre de contacter leurs familles et les informer des conditions et de la date programmée pour l’introduction dudit panier, conclut le communiqué.